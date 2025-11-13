Logo
"Ljudi kod nas ne vole da uče": Trivić objasnio "od koga nema" radnika

Izvor:

ATV

13.11.2025

22:09

Komentari:

0
"Људи код нас не воле да уче": Тривић објаснио "од кога нема" радника
Foto: ATV

Kod nas ljudi ne vole da uče, ni da napreduju u poslu preko učenja, nego, ako ja to mogu svojim radom, može, rekao je Saša Trivić, iz Unije poslodavaca Republike Srpske u ATV-ovog emisiji "Bitno".

"Kada sada nekom kažeš "ajde u školu šest mjeseci i nauči neka teoretska znanja", onda je to problem. Onda kaže "ja da sam volio ići u školu ja ne bi bio ovo, ja bi bio doktor"", objašnjava Trivić.

privreda radnici proizvodnja posao

Ekonomija

"Godine su često problem": Koja su najtraženija zanimanja u Srpskoj?

Govoreći o tržištu rada i onome što se traži, Trivić kaže da "smo svi mi na nekom vidu prekvalifikacije".

"Nama je veliki broj radnika koje su zaposleni nije završilo školu za posao koji radi. Mi smo već odavno svi na nekom vidu prekvalifikacije. Ima puno međunarodnim projekata koji daju novac za prekvalifikaciju pa je veliki problem naći nekoga ko hoće da se prekvalifikuje. To je problem između nas i Njemačke. U Njemačkoj imate i privatne i večernje škole i kada dođete vidite da ljudi uče da bi napredovali u poslu. Kod nas ljudi ne vole da uče ni da napreduju u poslu preko učenja, nego ako ja to mogu svojim radom, može", rekao je Trivić.

On je pojasnio i šta gleda kada zapošljava radnike.

"Ja ne gledam pretjerano koliko nisi radio, nego gdje si radio. Svaki radnik koji je promijenio 10 firmi u pet godina, taj ne traži posla. Njemu nigdje ne valja. Takvog jednostavno ne primate, jer ako mu se ne radi, mi ste samo potrošili svoju energiju i vrijeme na njegovu obuku", kaže Trivić i dodaje:

"Danas nikad ne dobijate obučenog radnika. Situacija je teška, jer ako sada nekoga molite da dobije posao, od toga je teško očekivati da bude dobar radnik."

Tagovi:

Saša Trivić

Radnici

