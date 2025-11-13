Briljirali Dobrić i Batler: Zvezda savladala Monako

Košarkaši Crvene zvezde savladali su Monako u 11. kolu Evrolige na domaćem terenu rezultatom 91:79.

Spektakularan meč je odigrao kapiten Zvezde Ognjen Dobrić sa 22 poena, a veliku podršku je imao od Džereda Batlera, posljednjeg pojačanja crveno-bijelih koji je upisao 20 poena.

Fantastičan je bio i Kodi Miler-Mekintajer sa 12 poena, deset asistencija i šest skokova, Semi Odželeje je dodao 12 poena, Nikola Kalinić 11 uz sedam skokova i četiri asistencije, a vrlo dobar bio je Uroš Plavšić sa pet poena, šest skokova i dvije asistencije.

Na drugoj strani Majk Džejms je imao 18 poena i sedam asistencija, Eli Okobo je dodao 16, a Džered Blosomgejm 11.

Nikola Mirotić je ostao na svega osam poena, a Nemanja Nedović se nije ni upisao u strijelce za nešto manje od sedam minuta na terenu.