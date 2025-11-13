Logo
Large banner

Briljirali Dobrić i Batler: Zvezda savladala Monako

Izvor:

ATV

13.11.2025

22:14

Komentari:

0
Бриљирали Добрић и Батлер: Звезда савладала Монако
Foto: Tanjug / AP

Košarkaši Crvene zvezde savladali su Monako u 11. kolu Evrolige na domaćem terenu rezultatom 91:79.

Spektakularan meč je odigrao kapiten Zvezde Ognjen Dobrić sa 22 poena, a veliku podršku je imao od Džereda Batlera, posljednjeg pojačanja crveno-bijelih koji je upisao 20 poena.

Fantastičan je bio i Kodi Miler-Mekintajer sa 12 poena, deset asistencija i šest skokova, Semi Odželeje je dodao 12 poena, Nikola Kalinić 11 uz sedam skokova i četiri asistencije, a vrlo dobar bio je Uroš Plavšić sa pet poena, šest skokova i dvije asistencije.

Na drugoj strani Majk Džejms je imao 18 poena i sedam asistencija, Eli Okobo je dodao 16, a Džered Blosomgejm 11.

Nikola Mirotić je ostao na svega osam poena, a Nemanja Nedović se nije ni upisao u strijelce za nešto manje od sedam minuta na terenu.

Podijeli:

Tag:

KK Crvena zvezda

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Легенда се вратила на клупу Барселоне

Košarka

Legenda se vratila na klupu Barselone

5 h

0
Игокеа м:тел и компанија Моцарт продужили сарадњу

Košarka

Igokea m:tel i kompanija Mocart produžili saradnju

11 h

0
Рекорд сезоне: Јокић за 33 минуте убацио 55 поена!

Košarka

Rekord sezone: Jokić za 33 minute ubacio 55 poena!

17 h

0
Леброн Џејмс у развојној лиги!

Košarka

Lebron Džejms u razvojnoj ligi!

1 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

23

03

Prve riječi Paunovića poslije poraza na Vembliju

22

56

Ministarstvo odbrane Ukrajine nova karika u korupcionaškom lancu?

22

43

Bolja igra, ali opet poraz: Srbija ostala bez SP

22

28

Jak zemljotres pogodio Japan

22

19

SAD označile četiri evropska ogranka grupe Antifa kao terorističke organizacije

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner