Dvije koze promijenile život porodici Jovanov

14.11.2025

07:55

Pre petnaestak godina u dvorište porodice Jovanov iz Zrenjanina, u naselju Zeleno polje, stigle su dvije koze. Mlađi sin se razbolio od bronhitisa, preporučili su mu da pije zdravo kozje mlijeko i Jovanovi su odlučili da ga obezbjede od svojih koza.

Danas imaju registrovano poljoprivredno gazdinstvo, a njihovo malo stado svakog dana im obezbjeđuje mlijeko, koje prodaju svježe ili u obliku surutke odnosno sira.

"Počelo je od dvije koze, malo-pomalo povećavali smo broj, ali nismo slutili da će nam koze donijeti još jednu platu u kuću. Kozje mleko smo prodavali, supruga je počela da pravi sir, ali sve je to išlo nekako sporo do korone. Od korone, potražnja za mlijekom je eksplodirala i onda smo shvatili da ćemo se kozama ozbiljno baviti", priča Goran Jovanov za Dnevnik.

Odlučili su da nabave koze rase alpina, poznate po mliječnosti, i da ih umatiče, jer samo tako mogu konkurisati za podsticaje koje država daje uzgajivačima.

"Država vraća dio novca za kupovinu rasnih koza onima koji registruju gazdinstvo. To smo ostvarili. Od ove godine imaćemo i pravo na subvencije. Sve to je doprinijelo našoj konačnoj odluci. Dao sam otkaz u firmi u kojoj sam bio zaposlen i sada su moj osnovni posao koze", kaže Goran i dodaje da su se odlučili samo za mliječno kozarstvo. Jariće prodaju desetak dana nakon što se koza ojari.

U međuvremenu se pročulo za zdravo mlijeko, surutku i sir koji proizvode, pa danas sa plasmanom nemaju problema.

"Dešava nam se da nemamo dovoljno mlijeka, pa razmišljamo i o povećanju broja koza u stadu. Uskoro ćemo instalirati izmuzište, jer koze sada muzemo ručno. Kad povećamo stado, moraćemo i da ih izmjestimo iz današnjeg prostora. To su nam planovi", ističe naš sagovornik.

Oko koza ima posla u toku cijelog dana. Hrane se i muzu dva puta dnevno. Naravno, i štala im se mora čistiti, dok im preko ljeta valja obezbijediti dovoljno hrane za zimu.

Полиција Србија

Hronika

Poslije saobraćajne nesreće, došao naoružan puškom da naplati štetu

"Meni ništa nije teško i sve što je potrebno radim sa velikim zadovoljstvom. Koze su divne životinje, mazne, pitome, pametne... Oko koza imam veliku pomoć supruge i jako mi je drago što smo nas dvoje uspjeli u svom naumu", ističe Goran Jovanov.

U dvorištu Jovanovih ima i drugih životinja. Tu su koke i pijetlovi, rase banatski gološijan, sa kozama se druže i mutave patke, a ovo životinjsko carstvo pažljivo motre i čuvaju banatski pulini, koji su Goranu posebna strast i ljubav.

"Najviše oko koza radimo supruga i ja. Kad zatreba pomoć, uskoče i dvojica sinova. Oni su, ipak, češće konzumenti mliječnih proizvoda. Obojica se bave rukometom i kad se vrate sa treninga, najviše vole da popiju šolju-dvije svežeg mlijeka", dodaje Goran Jovanov.

(Dnevnik)

