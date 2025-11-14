Dvije koze promijenile život porodici Jovanov

Pre petnaestak godina u dvorište porodice Jovanov iz Zrenjanina, u naselju Zeleno polje, stigle su dvije koze. Mlađi sin se razbolio od bronhitisa, preporučili su mu da pije zdravo kozje mlijeko i Jovanovi su odlučili da ga obezbjede od svojih koza.

Danas imaju registrovano poljoprivredno gazdinstvo, a njihovo malo stado svakog dana im obezbjeđuje mlijeko, koje prodaju svježe ili u obliku surutke odnosno sira.

"Počelo je od dvije koze, malo-pomalo povećavali smo broj, ali nismo slutili da će nam koze donijeti još jednu platu u kuću. Kozje mleko smo prodavali, supruga je počela da pravi sir, ali sve je to išlo nekako sporo do korone. Od korone, potražnja za mlijekom je eksplodirala i onda smo shvatili da ćemo se kozama ozbiljno baviti", priča Goran Jovanov za Dnevnik.

Odlučili su da nabave koze rase alpina, poznate po mliječnosti, i da ih umatiče, jer samo tako mogu konkurisati za podsticaje koje država daje uzgajivačima.

"Država vraća dio novca za kupovinu rasnih koza onima koji registruju gazdinstvo. To smo ostvarili. Od ove godine imaćemo i pravo na subvencije. Sve to je doprinijelo našoj konačnoj odluci. Dao sam otkaz u firmi u kojoj sam bio zaposlen i sada su moj osnovni posao koze", kaže Goran i dodaje da su se odlučili samo za mliječno kozarstvo. Jariće prodaju desetak dana nakon što se koza ojari.

U međuvremenu se pročulo za zdravo mlijeko, surutku i sir koji proizvode, pa danas sa plasmanom nemaju problema.

"Dešava nam se da nemamo dovoljno mlijeka, pa razmišljamo i o povećanju broja koza u stadu. Uskoro ćemo instalirati izmuzište, jer koze sada muzemo ručno. Kad povećamo stado, moraćemo i da ih izmjestimo iz današnjeg prostora. To su nam planovi", ističe naš sagovornik.

Oko koza ima posla u toku cijelog dana. Hrane se i muzu dva puta dnevno. Naravno, i štala im se mora čistiti, dok im preko ljeta valja obezbijediti dovoljno hrane za zimu.

"Meni ništa nije teško i sve što je potrebno radim sa velikim zadovoljstvom. Koze su divne životinje, mazne, pitome, pametne... Oko koza imam veliku pomoć supruge i jako mi je drago što smo nas dvoje uspjeli u svom naumu", ističe Goran Jovanov.

U dvorištu Jovanovih ima i drugih životinja. Tu su koke i pijetlovi, rase banatski gološijan, sa kozama se druže i mutave patke, a ovo životinjsko carstvo pažljivo motre i čuvaju banatski pulini, koji su Goranu posebna strast i ljubav.

"Najviše oko koza radimo supruga i ja. Kad zatreba pomoć, uskoče i dvojica sinova. Oni su, ipak, češće konzumenti mliječnih proizvoda. Obojica se bave rukometom i kad se vrate sa treninga, najviše vole da popiju šolju-dvije svežeg mlijeka", dodaje Goran Jovanov.

(Dnevnik)