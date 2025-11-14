U Hrvatskoj poginuo pilot koji je nedavno preživio pad aviona

Kod hrvatskog grada Senj juče je pao er Traktor AT-802 koji je bio na kružnom letu između Rijeke i Zagreba, javila je Uprava Civilne zaštitite Republike Hrvatske.

U nesreći je poginuo 45-godišnji pilot Hasan Bahara, a riječ je o pilotu koji je 29. avgusta ove godine preživio pad protivpožarnog aviona u okrugu Jatagan u Mugli na sjeverozapadu Turske.

Inače, dojavu o nestanku aviona s radara Uprava Civilne zaštite primila je od Hrvatske kontrole vazdušne plovidbe u 16.53 časova, a u 17.11 časova stigla je dojava o padu i požaru.

Spasioci su vrlo brzo došli do mjesta pada. Požar je lokalizovan u 18 časova te su vatrogasci uočili ugljenisano tijelo pilota.

Prema neslužbenim informacijama, dva turska er traktora su letjela iz smjera Rijeke prema Zagrebu, ali su se zbog magle okrenuli.

Jedan je sletio na aerodrom na otoku Krk, dok je drugi nestao.

Glavni istražilac avionskih nesreća Danko Petrin je naveo da se radi o radnom avionu i da takve često hrvatska vojska koristi tokom gašenja požara.

Hrvatski portal 24sata piše da su avion pronašli vatrogasci nedaleko od lokalne škole.

Istraga pokazuje kako je pilot prije pada objavio poziv u pomoć i ubrzo nestao s radara.