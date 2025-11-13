Oštrim predmetom napao vozača autobusa, pa odšetao sa lica mjesta

Izvor:
13.11.2025
Vozač autobusa u Ljubljani teško je povrijeđen večeras kada ga je jedan muškarac napao oštrim predmetom.
Napad se dogodio na Bavarskom dvoru, počinilac je sa lica mjesta pobjegao pješice, a iz Policijske uprave Ljubljana navode da se za njim intenzivno traga i da šire područje grada nadlijeće helikopter.
Povrijeđeni vozač prevezen je u ljubljanski Klinički centar. Prema nezvaničnim informacijama, zadobio je teške povrede glave, ali nije u životnoj opasnosti, prenose slovenački mediji.
Policija je objavila opis počinioca, a riječ je o muškarcu između 35 i 50 godina, visokom od 180 do 190 centimetara, svijetle kose i brade. U trenutku napada na sebi je imao crvenu jaknu, ali policija upozorava da postoji mogućnost da se u međuvremenu presvukao.
