Oštrim predmetom napao vozača autobusa, pa odšetao sa lica mjesta

Vozač autobusa u Ljubljani teško je povrijeđen večeras kada ga je jedan muškarac napao oštrim predmetom.

Napad se dogodio na Bavarskom dvoru, počinilac je sa lica mjesta pobjegao pješice, a iz Policijske uprave Ljubljana navode da se za njim intenzivno traga i da šire područje grada nadlijeće helikopter.

Povrijeđeni vozač prevezen je u ljubljanski Klinički centar. Prema nezvaničnim informacijama, zadobio je teške povrede glave, ali nije u životnoj opasnosti, prenose slovenački mediji.

Policija je objavila opis počinioca, a riječ je o muškarcu između 35 i 50 godina, visokom od 180 do 190 centimetara, svijetle kose i brade. U trenutku napada na sebi je imao crvenu jaknu, ali policija upozorava da postoji mogućnost da se u međuvremenu presvukao.