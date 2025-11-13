Logo
Prve slike sa mjesta pada aviona: Pronađeno tijelo pilota

13.11.2025

19:04

Прве слике са мјеста пада авиона: Пронађено тијело пилота
Foto: JVP Senj

U mjestu Krivi Put, nedaleko od Senja, danas se srušio turski avion Airtractor tipa AT 802. Na mjestu pada aviona pronađeno je tijelo pilota, javlja Jutarnji list.

Letjela dva aviona. Jedan sletio, drugi se srušio

Kako nezvanično saznaje N1, dva turska Airtractor su letjela iz smjera Rijeke prema Zagrebu, ali su se zbog magle okrenuli. Jedan je sletio u vazdušnu luku na ostrvu Krku, a drugi nestao.

Најновија вијест

Region

Tragedija u Hrvatskoj, pao avion: Pronađeno tijelo pilota

"Uz vatrogasce i policiju, na terenu je 20 pripadnika HGSS stanice Gospić s četiri vozila", rekli iz HGSS-a.

"Operativni centar civilne zaštite zaprimio je danas, 13. novembra 2025., u 16:53 sati od Hrvatske kontrole vazdušne plovidbe informaciju o nestanku s radara turskog aviona Airtractor AT-802, koji je bio na kružnom letu Rijeka-Zagreb-Rijeka te je pokrenuta akcija potrage i spasavanja.

пао авион хр

Region

Teška nesreća: Pao avion u Hrvatskoj

Nakon toga, u 17:11 sati Županijski centar 112 Gospić zaprimio je dojavu o padu avion koji gori na lokaciji Krivi put te je odmah obavijestio hitne službe, a na teren su upućeni policija, vatrogasci i hitna medicinska pomoć te koordinator na lokaciji", objavio je rukovodilac Područne kancelarije civilne zaštite Gospić.

Policija potvrdila pad, u tijeku gašenje požara

Kako su za Indeks potvrdili iz PU primorsko-goranske, avion je pao. Lociran je. Nakon pada se zapalio i u toku je gašenje požara.

