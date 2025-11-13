Logo
Large banner

Teška nesreća: Pao avion u Hrvatskoj

Izvor:

Agencije

13.11.2025

18:11

Komentari:

0
Тешка несрећа: Пао авион у Хрватској
Foto: Facebook / Ravnateljstvo civilne zaštite MUP RH

U mjestu Krivi Put, nedaleko od Senja, danas 13. novembra s radara je nestao avion Airtractor i u toku potraga.

Kako piše 24.sata, avion je nestao sa radara oko 17 časova.

Navodno su već policiji stanovnici javili gdje je pao.

Iz Policijske uprave ličko-senjske potvrdili su kako su dobili dojavu o padu oko 17.10 časova.

Na mjesto događaje poslane su sve moguće civilne spasilačke ekipe.

Jutarnji list piše da je navodno pao turski avion Airtractor.

Podijeli:

Tagovi:

pao avion

Hrvatska

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Каква правила ће важити за странце и сезонске раднике у Хрватској?

Region

Kakva pravila će važiti za strance i sezonske radnike u Hrvatskoj?

2 h

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Region

Djevojčica (13) silovana u popravnom domu, majka tvrdi da institucije hoće da zataškaju slučaj

2 h

0
Ухапшен мушкарац (62), приморавао жену на пружање сексуалних услуга

Region

Uhapšen muškarac (62), primoravao ženu na pružanje seksualnih usluga

2 h

0
Zagreb Hrvatska

Region

Oglasila se direktorka škole o tuči u Zagrebu

4 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

15

Minić: Javni dug Srpske 31 odsto BDP-a, skoro duplo niži od evropskog standarda

19

06

Glupost ili provokacija? Crkveni simboli štampani na toalet papiru

19

04

Prve slike sa mjesta pada aviona: Pronađeno tijelo pilota

19

04

Do privatizacije Elektroprivrede neće doći, ali hoće do preispitivanja načina poslovanja

18

57

Centralne vijesti, 13.11.2025.

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner