Teška nesreća: Pao avion u Hrvatskoj

13.11.2025
18:11
U mjestu Krivi Put, nedaleko od Senja, danas 13. novembra s radara je nestao avion Airtractor i u toku potraga.
Kako piše 24.sata, avion je nestao sa radara oko 17 časova.
Navodno su već policiji stanovnici javili gdje je pao.
Iz Policijske uprave ličko-senjske potvrdili su kako su dobili dojavu o padu oko 17.10 časova.
Na mjesto događaje poslane su sve moguće civilne spasilačke ekipe.
Jutarnji list piše da je navodno pao turski avion Airtractor.
