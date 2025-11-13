Teška nesreća: Pao avion u Hrvatskoj

U mjestu Krivi Put, nedaleko od Senja, danas 13. novembra s radara je nestao avion Airtractor i u toku potraga.

Kako piše 24.sata, avion je nestao sa radara oko 17 časova.

Navodno su već policiji stanovnici javili gdje je pao.

Iz Policijske uprave ličko-senjske potvrdili su kako su dobili dojavu o padu oko 17.10 časova.

Na mjesto događaje poslane su sve moguće civilne spasilačke ekipe.

Jutarnji list piše da je navodno pao turski avion Airtractor.