Kakva pravila će važiti za strance i sezonske radnike u Hrvatskoj?

13.11.2025

17:11

Foto: ATV

Ministar unutrašnjih poslova Hrvatske Davor Božinović nakon sjednice Vlade u četvrtak, 13. novembra, predstavio je dva važna zakona - Zakon o strancima i Zakon o međunarodnoj i privremenoj zaštiti.

Zakonom o strancima propisuju se uslovi ulaska, kretanja, boravka i rada stranaca koji su državljani trećih zemalja u Hrvatskoj. Nakon predstavljanja, zakoni idu na javnu raspravu.

Zakonom o međunarodnoj i pravnoj zaštiti propisuju se načela, uslovi i postupci odobrenja međunarodne i privremene zaštite, kao i status, prava te obaveze tražilaca međunarodne zaštite, azilanata, stranaca pod supsidijarnom zaštitom, stranaca pod privremenom zaštitom te uslovi i postupak poništenja i prestanak azila, supsidijarne i privremene zaštite, naveo je ministar, prenosi Večernji.hr.

Govoreći o drugom zakonu o pružanju zaštite tražiocima azila, ministar je naglasio da će postupak ostati isti.

''Podnositelj zahtjeva odluku će čekati u objektima Porin ili Kutina, odvojiće se oni koji ne trebaju dubinsku provjeru od onih koji predstavljaju opasnost i oni će biti smješteni su druge objekte, imaćemo centre u Dugom dolu i području Željave'', naglasio je Božinović. Dodao je kako je rok za odlučivanje o tome je li osoba kvalifikovana za pravnu zaštitu ili se mora vratiti u zemlju iz koje je došla 2×12 sedmica.

Naglasio je kako se tim zakonima olakšava promjena poslodavca “nakon šest mjeseci nakon rada kod dugog poslodavca te produženje dozvole da boravak i rad”.

Za strane radnike uvodi se obaveza poznavanja stranog jezika A1 nivoa. Nakon godinu dana jezik bi se trebao znati i on je obavezan uslov za produženje postojećih dozvola. Studentima i sezonskim radnicima se dozvola produžuje na tri godine.

Poslodavcima se olakšava da se dokumentacija rješava putem e-građana. Dolazak poslodavaca na crnu listu skraćuje se na godinu dana.

''Promjena je i kod omjera hrvatskih i stranih radnika. Tako mora biti 10 odsto hrvatskih radnika za deficitarna zanimanja, a 20 odsto za nedeficitarna. Poslodavac u zadnjih šest mjeseci ne smije imati blokiran račun duže od mjesec dana, a priliv po transakcijskom računu potrebno je dokazivati u zadnjih 12 mjeseci, a ne kao do sada 6 mjeseci'', rekao je ministar.

''Uvodi se lista sigurnih trećih zemalja, a pitanje solidarnosti između država članica odnosi se na premještanje osoba i finansijske potpore. Hrvatska je u skupini zemalja koje mogu biti u ozbiljnoj migrantskoj opasnosti'', naglasio je Božinović i poručio da će zakoni danas biti pušteni u procedure.

