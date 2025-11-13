Djevojčica (13) silovana u popravnom domu, majka tvrdi da institucije hoće da zataškaju slučaj

Porodica 13-godišnje djevojčice tvrdi da je njihova kćerka silovana u popravnom domu u Hrvatskoj u kom je smještena. Oni tvrde da je to uradio njen vršnjak, takođe štićenik doma.

Majka djevojčice iznijela je ozbiljne optužbe protiv institucije, tvrdeći da su pokušali da prikriju silovanje, piše Dnevnik.hr.

Hronika Poznati identiteti policajaca uhapšenih u BiH zbog podvođenja djevojčica

Majka: Niko iz kuće nije kontaktirao sa mnom

Prema riječima osobe bliske porodici, majka je saznala za navodno silovanje tek kada je kćerka pozvala iz bolnice, a ne od odgovornih u kući. Ona tvrdi da institucija nije ni željela da joj dostavi medicinsku dokumentaciju koju je tražila. Upravo zbog sumnje u pokušaj prikrivanja čitavog slučaja, porodica je odlučila da kontaktira medije.

Ministarstvo rada, penzionog sistema, porodice i socijalne politike potvrdilo je da se policija bavi slučajem.

''U toku je policijska istraga kako bi se utvrdile sve činjenice i okolnosti onoga što se dogodilo. Tražimo od medija da uzmu u obzir da je su oboje maloljetnici i da je cilj da spriječi dalja traumatizacija žrtve'', saopštilo je Ministarstvo, piše Indeks.hr.

Hronika Oglasio se Dom za djecu o djevojčicama koje su podvodili policajci

Dom nije želio da komentariše

Bolnica je ukratko odgovorila da je “maloljetni pacijent doveden u propisanoj pratnji, pregledan i upućen na dalju njegu i nadzor” i da su primijenjeni svi propisi i najviši medicinski standardi.

Popravni dom nije želio da komentariše slučaj, pozivajući se na zaštitu interesa djece.

''U skladu sa Zakonom o sudovima za maloljetnike i Zakonom o porodici, i kao socijalna institucija koja štiti interese djece koja su nam povjerena, nismo u mogućnosti da odgovorimo na vaša pitanja. Takođe, nije naš cilj ili interes da na bilo koji način dalje viktimizujemo naše korisnike“, navodi se u njihovom odgovoru.

Odgovori nadležne policijske uprave još uvijek čekaju.