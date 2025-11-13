Uhapšen muškarac (62), primoravao ženu na pružanje seksualnih usluga

Muškarac iz Podgorice čiji su inicijali T. Đ. (62) uhapšen je zbog sumnje da je žensku osobu, koristeći njene teške prilike, primoravao na pružanje seksualnih usluga.

On je danas priveden u Više državno tužilaštvo u Podgorici, a žrtvi je u saradnji sa nadležnim službama pružena stručna pomoć i podrška, saopštila je Uprava policije Crne Gore.

Crnogorska policija je od početka godine otkrila i procesuirala 23 krivična djela trgovina ljudima, identifikovano je 38 žrtava, a uhapšene su 23 osobe.

Identifikovane su žrtve koje su bile izložene seksualnoj i radnoj eksploataciji, prosjačenju i prisilnim ugovorenim brakovima, saopšteno je iz Uprave policije.