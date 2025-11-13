Logo
Uhapšen muškarac (62), primoravao ženu na pružanje seksualnih usluga

Izvor:

Agencije

13.11.2025

16:27

Komentari:

0
Muškarac iz Podgorice čiji su inicijali T. Đ. (62) uhapšen je zbog sumnje da je žensku osobu, koristeći njene teške prilike, primoravao na pružanje seksualnih usluga.

On je danas priveden u Više državno tužilaštvo u Podgorici, a žrtvi je u saradnji sa nadležnim službama pružena stručna pomoć i podrška, saopštila je Uprava policije Crne Gore.

ilu-lisice-zatvor-28082025

Hronika

Određen pritvor osumnjičenom za vrbovanje djevojčice

Crnogorska policija je od početka godine otkrila i procesuirala 23 krivična djela trgovina ljudima, identifikovano je 38 žrtava, a uhapšene su 23 osobe.

Identifikovane su žrtve koje su bile izložene seksualnoj i radnoj eksploataciji, prosjačenju i prisilnim ugovorenim brakovima, saopšteno je iz Uprave policije.

Crna Gora

seksualno zlostavljanje

uhapšen muškarac

19

15

Minić: Javni dug Srpske 31 odsto BDP-a, skoro duplo niži od evropskog standarda

19

06

Glupost ili provokacija? Crkveni simboli štampani na toalet papiru

19

04

Prve slike sa mjesta pada aviona: Pronađeno tijelo pilota

19

04

Do privatizacije Elektroprivrede neće doći, ali hoće do preispitivanja načina poslovanja

18

57

Centralne vijesti, 13.11.2025.

