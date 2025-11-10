Logo
Ukinut pritvor policajcu osumnjičenom za seksualnu zloupotrebu djeteta

Izvor:

ATV

10.11.2025

10:36

Затвор
Foto: ATV

Opštinski sud u Sarajevu donio je Rješenje kojim se djelimično usvaja žalba branioca policijskog službenika A.T. kom se ukida mjera pritvora te se isti odmah pušta na slobodu.

Istovremeno, umjesto mjere pritvora prema osumnjičenom se izriču mjere zabrane napuštanja adrese prebivališta,te mjera zabrana sastajanja sa određenim osobama, na način da se osumnjičenom zabranjuje sastajanje i približavanja ispod udaljenosti od 500 metara, telefonski kontakt ili kontaktiranje na bilo kakav drugi posredan ili neposredan način sa oštećenom.

Бањалука

Banja Luka

Za devet mjeseci Banjaluku posjetilo više od 96.000 turista

Izrečenu mjeru će kontrolisati MUP KS, odnosno nadležna policijska stanica.

Tagovi:

seksualno napastvovanje

obljuba nad djetetom

