''Ulovio'' ga otac: Osumnjičeni za vrbovanje djevojčice predat Tužilaštvu

Osumnjičeni A. Alihodžić, koji je jutros uhapšen zbog sumnje da je pokušao da vrbuje djevojčicu za zadovoljenje polnih potreba, predat je u nadležnost Tužilaštva Kantona Sarajevo.

Iz Tužilaštva KS je saopšteno da se on sumnjiči za Krivična djela mamljenje djece za zadovoljenje polnih potreba, pokušaj iskorištavanja djeteta radi pornografije i upoznavanje djeteta sa pornografijom

"Nakon što ga ispita postupajući tužilac, odlučiće o daljim mjerama", saopšteno je Tužilaštva KS.

Alihodžić se sumnjiči da je navedena krivična djela počinio na štetu djevojčice od 13 godina.

Podsjetimo, federalni mediji jutros su objavili da je Alihodžić uhapšen zbog sumnje da se dopisivao sa djevojčicom koju je pokušavao nagovoriti na polni odnos.

Kako "Avaz" piše, maloljetnica je prijavila svom ocu da je dobila poruku sa nepoznatog broja na Viber, pa nije pročitala ništa od degutantnog sadržaja koji je muškarac poslao.

Komunikaciju sa istim vodio je otac od maloljetnice.