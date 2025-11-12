Logo
Novi slučaj divljanja u BiH: Vozio 95 preko ograničenja i sve snimio

Izvor:

ATV

12.11.2025

09:50

Бахата вожња
Foto: MUP ZHK

Ministarstva unutrašnjih poslova Zapadnohercegovačkog kantona (MUP ZHK) upozorava na sve učestalije slučajeve krajnje neodgovorne vožnje na saobraćajnicama u tom kantonu.

Nakon što je nedavno identifikovan i kažnjen vozač koji je snimio i objavio video svoje vožnje u noćnim satima na saobraćajnici Ljubuški – Mostar, policija je evidentirala novi slučaj krajnje neodgovorne vožnje na magistralnom putu Grude – Posušje.

Тихон

Svijet

Kijev planirao ubistvo mitropolita Tihona

Na dijelovima te dionice gdje je dozvoljena brzina kretanja 60 kilometara na sat, vozač auta marke BMW, bosanskohercegovačkih registarskih oznaka, snimljen je kako juri brzinom od čak 155 kilometara na sat, kažu u MUP-u ZHK.

"Snimak opasne vožnje objavio je na društvenim mrežama, čime je dodatno ugrozio bezbjednost saobraćaja i pokazao krajnju neodgovornost", naveli su iz MUP-a.

Iz policije upozoravaju da je neprilagođena brzina i dalje najčešći uzrok saobraćajnih nesreća s teškim posljedicama. Uprkos brojnim upozorenjima i preventivnim akcijama, ozbiljni slučajevi prekoračenja brzine evidentiraju se u kontinuitetu.

ILU-SIPA-130925

Hronika

Akcija "NID": Pretresi u tri grada zbog međunarodne trgovine ljudima

Tokom pojačane akcije kontrole saobraćaja na području Posušja i Ljubuškog, provedene u noći sa 11. na 12. oktobar 2025. godine, od 21 do 5 sati, policijski službenici sankcionisali su 47 vozača zbog prekoračenja brzine, od kojih je 27 vozilo dvostruko brže od dozvoljenog, a 19 vozača isključeno je iz saobraćaja zbog vožnje pod uticajem alkohola.

MUP ZHK apeluje na sve učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise i prilagode vožnju uslovima na putu, kako bi se spriječile nesreće i sačuvali životi.

