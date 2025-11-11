MUP provjerava sumnjive finansijske transakcije kupovine hotela Monument

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske zaprimilo je prijavu u kojoj se ukazuje na potencijalne nezakonitosti u poslovanju jednog privrednog društva iz Bijeljine.

Prijava se odnosi na sumnje u vezi sa nezakonitim otkupom potraživanja novcem sumnjivog porijekla, kao i na druge nezakonitosti koje su se dogodile prilikom kupovine hotela "Monument" na Kozari, javlja RTRS.

Policijski službenici MUP-a Republike Srpske trenutno aktivno vrše provjere svih navoda iz prijave. U toku je prikupljanje potrebne dokumentacije od nadležnih institucija u vezi sa pomenutim transakcijama.

O svim sprovedenim aktivnostima i prikupljenim podacima odmah je obaviješteno i Okružno javno tužilaštvo Prijedor.