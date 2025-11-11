U sudaru kod Lukavca povrijeđene 3 osobe

Tri osobe povrijeđene su u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila danas poslijepodne na magistralnoj cesti M-4 u mjestu Sižje (Lukavac-Orahovica Donja).

Kako je potvrđeno iz Operativnog centra MUP Tuzlanskog kantona, saobraćaj je odblokiran.

''Za sada tri osobe imaju lakše tjelesne povrede. Još nije završen medicinski tretman. Učestvovala su dva vozila'', rečeno je za Avaz.

Kako je potvrdila portparolka UKC Tuzla Ersija Aščerić-Mujedinović, troje povrijeđenih je trenutno u prijemnoj ambulanti Klinike za hirurgiju.

''U toku je dijagnostička obrada. Svi pacijenti su svjesni i komunikativni'', rekla je Aščerić-Mujedinović.