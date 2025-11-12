Logo
Large banner

Zapaljen skupocjeni automobil, planula još 4 vozila

12.11.2025

08:32

Komentari:

0
Запаљен скупоцјени аутомобил, планула још 4 возила
Foto: Tanjug/AP

U Ulici Indire Gandi na Voždovcu jutros oko 4 sata NN muškarac zapalio je automobil "mercedes" koji je bio parkiran.

Nezvanično, od njega su planula još četiri automobila.

Vatrogasci su uspeli da lokalizuju požar da se ne širi na dalje objekte.

Детонација ракете Фламинго

Svijet

Izdigla se pečurka: Ukrajinci lansirali Flaminga

Policija će obaviti razgovor sa vlasnikom skupocenog vozila kako bi dobila više informacija o motivu.

U požaru nije bilo povređenih, a načinjena je veća materijalna šteta.

Kako piše Telegraf, kamere su snimile muškarca koji iz kantice poliva auto i pali ga. Zatim, bježi.

O slučaju je obaviješteno i nadležno tužilaštvo.

Podijeli:

Tag:

zapaljen automobil

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Ове знакове у наредним данима очекује талас успјеха и новца: Да ли сте међу њима?

Zanimljivosti

Ove znakove u narednim danima očekuje talas uspjeha i novca: Da li ste među njima?

3 h

0
Детонација ракете Фламинго

Svijet

Izdigla se pečurka: Ukrajinci lansirali Flaminga

3 h

0
Трамп: Било које од моје дјеце може да буде предсједник у будућности

Svijet

Tramp: Bilo koje od moje djece može da bude predsjednik u budućnosti

3 h

0
Дрвена конструкција пала на погребну поворку, повријеђене 84 особе

Svijet

Drvena konstrukcija pala na pogrebnu povorku, povrijeđene 84 osobe

3 h

0

Više iz rubrike

Попио кафу са женом, заклао је и опрао нож: Ево зашто неће робијати ни дан

Hronika

Popio kafu sa ženom, zaklao je i oprao nož: Evo zašto neće robijati ni dan

4 h

0
МУП провјерава сумњиве финансијске трансакције куповине хотела Монумент

Hronika

MUP provjerava sumnjive finansijske transakcije kupovine hotela Monument

17 h

0
Полиција аутомобил

Hronika

U sudaru kod Lukavca povrijeđene 3 osobe

18 h

0
Полиција аутомобил

Hronika

Pijani vozač udario u policijsko vozilo, povrijeđena dva policajca

21 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

46

Udario pješaka na pješačkom!

11

44

Ispred crkve nožem izbo ženu dok je držala dijete: Kamere sve zabilježile

11

38

Gužva na izlazu iz BiH

11

35

Vole bolnu istinu: Horoskopski znakovi koji ne znaju lagati

11

34

Dvije svinje ubijene, jedna osoba uhapšena

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner