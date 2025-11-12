Zapaljen skupocjeni automobil, planula još 4 vozila

12.11.2025
08:32
Komentari:0
U Ulici Indire Gandi na Voždovcu jutros oko 4 sata NN muškarac zapalio je automobil "mercedes" koji je bio parkiran.
Nezvanično, od njega su planula još četiri automobila.
Vatrogasci su uspeli da lokalizuju požar da se ne širi na dalje objekte.
Policija će obaviti razgovor sa vlasnikom skupocenog vozila kako bi dobila više informacija o motivu.
U požaru nije bilo povređenih, a načinjena je veća materijalna šteta.
Kako piše Telegraf, kamere su snimile muškarca koji iz kantice poliva auto i pali ga. Zatim, bježi.
O slučaju je obaviješteno i nadležno tužilaštvo.
