Svjetski dan borbe protiv dijabetesa

Svjetski je dan borbe protiv dijabetesa, pod sloganom "Upoznaj se sa dijabetesom i učini više za oboljele na radnom mjestu".

Broj oboljelih u Republici Srpskoj je u porastu. Prošle godine evidentirano je 986 novih slučajeva, dok ih je godinu ranije bilo 700.

Sve više obolijevaju i djeca, posebno od tipa 2, povezanog sa gojaznošću i nezdravim navikama.

Povodom ovog dana, Fond zdravstvenog osiguranja RS predstavio je vodič kroz prava oboljelih i nove mjere prevencije.