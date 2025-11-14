Logo
Svjetski dan borbe protiv dijabetesa

14.11.2025

07:21

Dijabetes, mjerenje šećera u krvi
Svjetski je dan borbe protiv dijabetesa, pod sloganom "Upoznaj se sa dijabetesom i učini više za oboljele na radnom mjestu".

Broj oboljelih u Republici Srpskoj je u porastu. Prošle godine evidentirano je 986 novih slučajeva, dok ih je godinu ranije bilo 700.

Пас на ланцу

Nauka i tehnologija

Jezivo: Otkrivena tri plava psa u Černobilju

Sve više obolijevaju i djeca, posebno od tipa 2, povezanog sa gojaznošću i nezdravim navikama.

Povodom ovog dana, Fond zdravstvenog osiguranja RS predstavio je vodič kroz prava oboljelih i nove mjere prevencije.

