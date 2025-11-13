Logo
Koliko kafe dnevno smijemo unijeti u organizam?

Колико кафе дневно смијемо унијети у организам?
Foto: Jason Villanueva/Pexels

Kafa sadrži stotine bioaktivnih jedinjenja i jedan od od najvećih izvora antioksidanata, supstanci koje pomažu tijelu da neutralizuje slobodne radikale, koji mogu da oštete ćelije.

Koliko kofeina ima u šoljici kafe?

Kofein, aktivni sastojak kafe, najčešće je konzumirana psihoaktivna supstanca na svijetu. Sadržaj kofeina u kafi je veoma varijabilan, u rasponu od 50 do preko 400 mg po šoljici. Mala domaća šoljica kafe može da obezbijedi 50 mg, dok one od 475 ml sadrže i preko 300 mg. Dakle, razlike su velike.

Opšte pravilo je da prosječna šoljica kafe od 240 ml nudi oko 100 mg kofeina. Nekoliko izvora sugeriše da je 400 mg kofeina dnevno – bezbjedno za većinu zdravih odraslih, ali imajte na umu da postoje mnogi drugi izvori kofeina, uključujući čaj, bezalkoholna pića, energetska pića, čokolada…

Kratkoročni simptomi prekomjernog unosa kofeina

Ako popijete previše kafe u kratkom vremenskom periodu, možete iskusiti mentalne i fizičke simptome, uključujući: nemir, anksioznost, vrtoglavicu, uznemiren stomak, razdražljivost, nesanicu, ubrzan rad srca, tremor. Ako iskusite takve simptome nakon pijenja kafe, možda ste osjetljivi na kofein i trebalo bi da razmislite o smanjenju unosa ili potpunom izbjegavanju kofeina.

Ljudi tolerišu različite količine

Kofein utiče na ljude na različite načine. Otkriveno je mnogo gena koji utiču na osjetljivost ljudi na ovaj stimulans. Ovi geni utiču na enzime koji razgrađuju kofein u vašoj jetri, kao i na receptore u mozgu na koje kofein utiče. Efekti kofeina na san su takođe genetski određeni. Neki ljudi mogu da piju kafu i odmah uspiju da se uspavaju, dok drugi ostaju budni tokom cijele noći. Stečena tolerancija je takođe veoma važna. Oni koji piju kafu svaki dan mogu tolerisati mnogo više od onih koji je rijetko piju. Takođe je važno shvatiti da medicinska stanja mogu uticati na osjetljivost na kofein. Ako imate anksioznost, panični poremećaj, srčanu aritmiju, visok krvni pritisak, dijabetes ili druga medicinska stanja, možete tolerisati manje kofeina.

Optimalan unos kafe

Dokazi ukazuju da se 3 do 4 šoljice kafe smatraju umjerenom i zdravom količinom za većinu odraslih, piše Healthline.

Naravno, to ne znači da je za sve preporučena ova količina. Ljudi koji su osjetljivi na kofein, imaju određena medicinska stanja ili jednostavno ne vole ovaj napitak, svakako bi trebalo da ga izbjegavaju.

