Ove namirnice mogu povećati rizik od karcinoma, poslušajte savjet onkologa

Da li ste se ikada zapitali koliko je hrana koju svakodnevno jedemo zaista zdrava? Ljekari upozoravaju da konzumacija određenih tipova hrane, prije svega ultra prerađene, može biti jedan od glavnih razloga za sve češće oboljevanje od kancera kod mlađih ljudi.

Evo zašto je ova vrsta hrane toliko štetna i kako možete smanjiti njen unos.

Ultra prerađena hrana, koja uključuje proizvode poput čipsa, slatkiša, zaslađenih napitaka, pa čak i pakovanog hljeba, sadrži visok nivo soli, šećera i zasićenih masti. Koliko je ovakva hrana opasna za Blic je govorio i Vladimir Kovčin, onkolog koji je potvrdio i da u Srbiji zbog toga postoji stalni porast broja mlađih od 45 godina oboljelih od svih vrsta kancera, pogotovo raka u digestivnom traktu, poput:

raka jednjaka

pankreasa

jetre

crijeva

Kao glavni krivac za to navodi se konzumiranje ultra prerađene hrane.

Koliko je ultra prerađena hrana loša po zdravlje

Britanska fondacija za kardiovaskularne bolesti objavila je spisak primjera namirnica koje spadaju u veoma prerađenu hranu, sa najviše štetnih sastojaka koje utiču na razvoj kancera.

Više od polovine energije odnosno kalorija koju prosječna osoba, primjera radi, u Velikoj Britaniji, ali se to može primijeniti i na Srbiju, unosi kroz hranu i piće dolazi iz ultra-prerađenih proizvoda.

Razlog je to što su ovi proizvodi praktični, privlačni i intenzivno se reklamiraju. Međutim, istraživanja su pokazala da ultra-prerađeni proizvodi mogu uticati na naše zdravlje, posebno na pojavu kancera.

Zdravlje Ovo su tri najgore namirnice koje možete da pojedete!

Šta su ultra prerađeni proizvodi

Termin “ultra-prerađeni proizvodi” dolazi iz NOVA sistema klasifikacije hrane, koji su razvili istraživači sa Univerziteta u Sao Paulu, u Brazilu. Sistem svrstava hranu u četiri kategorije prema stepenu obrade tokom njihove proizvodnje:

Neprerađeni ili minimalno prerađeni proizvodi: voće, povrće, mlijeko, riba, mahunarke, jaja, orašasti plodovi i sjemenke koji nemaju dodatne sastojke i malo su promijenjeni od svog prirodnog stanja

Prerađeni sastojci: hrana koja se dodaje drugim namirnicama umesto da se konzumira samostalno, poput soli, šećera i ulja

Prerađena hrana: namirnice koje se prave kombinovanjem neprerađene, minimalno prerađene i prerađene hrane. To je hrana kao što je džem, kiseli krastavac, konzervirano voće i povrće, domaći hljeb i sirevi.

Ultra prerađeni proizvodi: obično sadrže više od jednog sastojka koji se rijetko ili nikada ne koristi u kuhinji, mnoge aditive i sastojke koji se obično ne koriste u domaćem kuvarstvu, kao što su konzervansi, emulgatori, zaslađivači, kao i vještačke boje i arome, koji imaju dug rok trajanja.

Savjeti Ako imate problema sa štitom žlezdom izbjegavajte ove namirnice

Primjeri ultra prerađene hrane

Lista uobičajenih ultra prerađenih proizvoda je ogromna, a ono su samo neki od njih sa kojima gotovo svakodnevno dolazimo u dodir:

sladoled

šunka

kobasice

čips

masovno proizveden hljeb

žitarice za doručak

keks

gazirani napici

jogurt sa voćnim ukusom

instant supice

viski

džin

rum

gotova jela

nugeti

peciva

kolači

zamjene za meso i sir na bazi biljaka

Zašto je ultra prerađena hrana loša za ljude

Ultra prerađeni proizvodi često sadrže visoke nivoe zasićenih masti, soli i šećera, a kada ih konzumiramo, ostavljamo manje prostora u ishrani za nutritivne namirnice.

Takođe, aditivi u ovim proizvodima mogu biti odgovorni za negativne zdravstvene efekte jer proces obrade hrane na ovaj način može uticati na način na koji naše tijelo reaguje na nju.

Istraživanja su pokazala da kada se orašasti plodovi jedu u cjelini, telo apsorbuje manje masti nego kada su orašasti plodovi samljeveni i ulja se oslobađaju. Jedna od teorija je i da dijete bogate ultra prerađenim proizvodima mogu takođe uticati na zdravlje crijeva.

Poznato je da je ultra prerađena hrana loša za naše zdravlje, ali još nije poznato šta tačno na šta utiče, da li je to jedan od elemenata ili njihova kombinacija. Trenutno je teško znati da li je problem u nečemu unutar hrane ili da li konzumacija ishrane bogate ovim proizvodima zajedno sa načinom današnjeg života povezana sa lošijim zdravljem ljudi.

Međutim, s obzirom na visoke nivoe soli, šećera i zasićenih masti u većini ovih proizvoda, smanjenje njihove konzumacije čini se razumnim.

Zdravlje Ove dvije namirnice konzumirajte pred spavanje za dubok i miran san

Da li su žitarice i hljeb ultra prerađena hrana

Kada pomislite na ultra-prerađene proizvode, mnogi pomisle na čips, slatkiše i zaslađene napitke, ali postoje neki manje očigledni primjeri.

To su proizvodi poput žitarica za doručak i masovno proizvedenog ili pakovanog hljeba koji jesu ultra prerađena hrana. Razlog je što često imaju dodatne sastojke tokom proizvodnje, kao što su emulgatori, zaslađivači i vještačke boje i arome.

Da li treba da izbaciti ultra prerađene proizvode iz ishrane

Određena istraživanja sugerišu da su ultra prerađeni proizvodi za ishranu loše utiču na srce i cirkulaciju, još uvijek nije jasno da li ih treba potpuno isključiti.

Tu su i upozorenja onkologa da je ultra prerađena hrana veliki krivac za čestu pojavu kancera kod sve mlađih ljudi može se činiti razumnim da se za ishranu koristi ona hrana koja se sastoji samo od minimalno prerađene hrane.

Jedna studija, predstavljena na Kongresu Evropskog kardiološkog društva u avgustu 2023. godine pratila je 10.000 australijskih žena tokom 15 godina. Najviše su u ishrani koristile ultra prerađenu hranu, i imali su za 39 odsto veću vjerovatnoću da će razviti visok krvni pritisak od onih sa najnižim.

Još jedna veća analiza, takođe predstavljena tada obuhvatila je 10 studija koje su uključivale više od 325.000 muškaraca i žena.

Pokazalo se da su oni koji su jeli najviše ultra prerađene hrane imali 24 odsto veće šanse da dožive ozbiljne srčane i cirkulatorne događaje, uključujući srčani udar, moždani udar i anginu.

Svaki porast od 10 procenata dnevnog unosa ultra-prerađene hrane bio je povezan sa povećanjem rizika od srčanih oboljenja od 6 procenata.

Zdravlje Namirnice koje su najbolji izbor za zdravlje crijeva

Kako smanjiti ultra prerađenu hranu

Korišćenje puno ultra prerađene hrane ostavlja manje prostora za zdraviju hranu poput voća i povrća, ribe, nezasićenih ulja, mahunarki i orašastih plodova i sjemenki. Dakle, ako želite da promijenite svoju ishranu, pokušajte da napravite neke zamjene:

Umjesto voćnog jogurta sa dodatkom šećera ili zaslađivača, izaberite običan jogurt i dodajte svoje sjeckano svježe, smrznuto ili sušeno voće za slatkoću

Umjesto da kupujete sosove ili gotova jela, kuvajte svoje omiljene u većim količinama kod kuće i zamrznite višak u porcijama da biste iskoristili drugi dan.

Jedite ujutru kašu sa voćem i orasima umjesto slatkih žitarica za doručak sa malo vlakana.

Jedite svježe, pečeno ili dinstano voće umjesto voćnih pita ili kolača kupljenih u prodavnici

Uz čaj uzmite malo orašastih plodova umjesto keksa

Zdravlje Jedna namirnica sabotira kvalitetan san ako je jedete popodne

Savjet nutricioniste

Viktorija Tejlor, nutricionista, Britanska fondacija za kardiovaskularne bolesti objasnila je koja se dijeta preporučuje ljudima.

''Već preporučujemo ljudima da usvoje mediteranski način ishrane, koji uključuje dosta minimalno ili neprerađene hrane kao što su voće, povrće, riba, orasi i sjemenke, pasulj, sočivo i integralne žitarice. Ovo, zajedno sa redovnim vježbanjem i bez duvanskog dima se pokazalo kao korisno za smanjenje rizika od srčanih i cirkulatornih bolesti'', kaže ona.

Međutim, s obzirom na ograničeno vrijeme i skuplju cijenu, to nije opcija za većinu ljudi. Ipak, moguće je naći balans u ishrani:

jedite voće i povrće uz obroke i pijte vodu umjesto zaslađenih napitaka,

Pokušajte da pronađete vrijeme tokom nedjelje za kuvanje kod kuće

Kada uključite ultra-prerađene proizvode u svoju ishranu, birajte one sa većim nutritivnim koristima (hljeb od cijelog zrna i žitarice ili pečeni pasulj, umjesto čipsa, slatkiša ili pica)

Čitajte etikete na namirnicama kako biste lako prepoznali i smanjili unos hrane koja je bogata šećerom, soli ili zasićenim mastima, prenosi Blic.