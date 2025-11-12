Opasni virus ponovo odnosi živote u Srpskoj

Unazad 7 dana, u Srpskoj je na korona virus testirano 59 pacijenta, prisustvo virusa potvrđeno je kod 16 osoba.

Kako su saopštili iz Instituta za javno zdravstvo Srpske, radi se o 7 muškaraca i 9 žena, od kojih je troje srednje i 13 starije životne dobi.

Prijavljeno je 5 smrtnih slučajeva od posljedica kovida.

"Od navedenog broja, 4 prijave su naknadno dostavljene od strane UKC Srpske, a odnose se na prethodni izvještajni period od 27. oktobra do 2. novembra. Kako je izvještaj za taj period već bio proslijeđen, navedene prijave su, radi kontinuiteta u evidenciji, objedinjene u tekući izvještajni period. Prema raspoloživim podacima, radi se o osobama starije životne dobi sa višestrukim hroničnim oboljenjima", objašnjavaju u IJZ.

Region Tijelo muškarca izvučeno iz Jadrana

Sredinom oktobra, u Srpskoj je od posljedica korona virusa preminuo jedan pacijent. Kovid je, naime, za nepunih mjesec dana odnio 6 života u Srpskoj.

U Srpskoj je u porastu i broj zaraženih korona virusom i broj preminulih od kovida.

U IJZ naglašavaju da za period unazad 7 dana, nisu primili prijave hospitalizacija povezanih sa kovidom.

"Zbog toga nije bilo moguće analizirati broj prijema i otpusta pacijenata u zdravstvenim ustanovama", kažu u IJZ, piše Srpskainfo.