Bol i nelagodnost na desnoj strani stomaka prvi su znaci masne bolesti jetre?

Bol ili nelagodnost na desnoj strani stomaka, odmah ispod rebara, mogući je znak da je jetra oštećena i može biti prvi vidljivi simptom masne jetre, koja često nema simptome.

Nealkoholna masna bolest jetre (NAMBJ) smatra se jednom od najčešćih bolesti jetre u razvijenim zemljama, sa prevalencijom između 30 i 40 procenata u Evropi, a oko 60 procenata pacijenata sa dijabetesom tipa 2 ima NAMBJ. Većina ljudi će razviti samo prvu fazu masne jetre, a vrlo često nisu ni svjesni toga.

Kada se simptomi pojave, to su najčešće:

umor

slabost

gubitak težine i apetita

mučnina

bol u stomaku

paučinaste vene

žutilo kože i očiju

Međutim, ovo već može biti uznapredovala faza bolesti.

Rana faza

Ako se rano otkrije i liječi, količina masti u jetri može se smanjiti i bolest se može zaustaviti od pogoršanja do ciroze. Simptomi poput otečenog stomaka i nogu, ekstremnog umora i mentalne konfuzije su česti u ovoj fazi. Ako je vaša stolica ili urin tamna ili čak crna, trebalo bi da odmah potražite medicinsku pomoć.

Masna jetra se često dijagnostikuje slučajno i važno je pratiti količinu ožiljaka na organu nakon toga, jer je to važan znak koliko je bolest uznapredovala. Glavni tretman za NAFLD je zdrava ishrana i više fizičke aktivnosti. Ovo su opšti savjeti, ali oni značajno smanjuju masnoću u jetri i upalu.

Takođe je važno smršati ako je potrebno. Posebno osobe koje imaju prekomjernu težinu mogu zaustaviti ili čak regenerisati oštećenu jetru gubitkom sedam do deset procenata svoje tjelesne težine.

Najbolji način ishrane

Brojne studije pokazale su da je mediteranska ishrana povezana sa manjom prevalencijom NAFLD-a. Stoga je preporučljivo jesti povrće, ribu i maslinovo ulje jer su bogati omega-3 nezasićenim masnim kiselinama, integralne žitarice zbog obilja vlakana i povrće koje je izvor polifenola i brojnih drugih biološki aktivnih jedinjenja.

Suprotno vjerovanju da su masti korisne za masnu jetru, fruktoza i zaslađena pića i drugi jednostavni ugljeni hidrati su opasniji. Naravno, masna, začinjena i prerađena hrana nije poželjna ni u kom slučaju, ali oni sa masnom jetrom neće pogoršati svoje stanje ako jedu zdrave masti.

Važno je znati da akutna masna jetra nije isto što i NAFLD. Akutna masna jetra može se iznenada javiti tokom trudnoće ili zbog određenih lijekova ili toksina. Masna jetra je rezultat nakupljanja masti u jetri koja prelazi pet procenata ukupne težine tkiva jetre. Uzrokovana je brojnim urođenim i stečenim poremećajima metabolizma masti, ali svaku masnu jetru treba pratiti i uložiti napore da se izliječi.

