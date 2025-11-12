Logo
Large banner

Detalji horora u Rijeci: Žena ubila partnera?

12.11.2025

14:29

Komentari:

0
Детаљи хорора у Ријеци: Жена убила партнера?
Foto: Pixabay

Tijelo muškarca (38) i teško povrijeđenu ženu pronašli su u utorak naveče u porodičnoj kući na području Viškova kod Rijeke.

Prema neslužbenim saznanjima portala 24sata.hr, žena je vatrenim oružjem usmrtila svog partnera.

лото

Zanimljivosti

Lažni Loto milioner prevario cijelu Srpsku i Srbiju

Trenutno se nalazi na odjeljenju intenzivne njege u KBC Rijeka, gdje se ljekari bore za njen život.

– Zamjenica županijske državne tužiteljke u Županijskom državnom odvjetništvu u Rijeci, zajedno s policijskim službenicima Policijske uprave primorsko-goranske, provela je uviđaj u porodičnoj kući na području Viškova, u kojoj je od vatrenog oružja smrtno stradao 38-godišnji muškarac, dok je teške tjelesne povrede opasne po život zadobila 37-godišnjakinja – saopšteno je iz tužilaštva.

Podijeli:

Tagovi:

Rijeka

ubistvo

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Fudbalska lopta

Fudbal

Fudbaler poginuo zbog krave

2 h

0
Познато ко је замијенио Бору Чорбу у бенду: ''Свјестан сам одговорности''

Scena

Poznato ko je zamijenio Boru Čorbu u bendu: ''Svjestan sam odgovornosti''

2 h

0
Оптужен полицајац који је водио истрагу убиства Јелене Марјановић

Hronika

Optužen policajac koji je vodio istragu ubistva Jelene Marjanović

2 h

0
Марија Шерифовић

Scena

Emotivni govor Marije Šerifović na očevoj sahrani rasplakao prisutne: ''Živiš uz mene..''

2 h

0

Više iz rubrike

На једној адреси у Будви регистровано чак 2.606 страних компанија

Region

Na jednoj adresi u Budvi registrovano čak 2.606 stranih kompanija

3 h

0
Митрополиту Методију пријети затвор ако не преда споменик Павла Ђуришића

Region

Mitropolitu Metodiju prijeti zatvor ako ne preda spomenik Pavla Đurišića

4 h

0
У стану пронађен мртав мушкарац, жена давала знакове живота

Region

U stanu pronađen mrtav muškarac, žena davala znakove života

4 h

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Region

Pijani mladić izazvao dvije saobraćajke u roku od 10 minuta

5 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

31

Makron želi zabranu društvenih mreža za maloljetnike na nivou EU

16

25

Marin Le Pen donijela odluku

16

20

Ko je Nebojša Stojković Stojke? Preživio atentat, navodno otac Kaćinog djeteta

16

19

Ove namirnice mogu povećati rizik od karcinoma, poslušajte savjet onkologa

16

06

Muškarac iz Gračanice prijetio Jevrejima u Sarajevu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner