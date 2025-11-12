Detalji horora u Rijeci: Žena ubila partnera?

Tijelo muškarca (38) i teško povrijeđenu ženu pronašli su u utorak naveče u porodičnoj kući na području Viškova kod Rijeke.

Prema neslužbenim saznanjima portala 24sata.hr, žena je vatrenim oružjem usmrtila svog partnera.

Zanimljivosti Lažni Loto milioner prevario cijelu Srpsku i Srbiju

Trenutno se nalazi na odjeljenju intenzivne njege u KBC Rijeka, gdje se ljekari bore za njen život.

– Zamjenica županijske državne tužiteljke u Županijskom državnom odvjetništvu u Rijeci, zajedno s policijskim službenicima Policijske uprave primorsko-goranske, provela je uviđaj u porodičnoj kući na području Viškova, u kojoj je od vatrenog oružja smrtno stradao 38-godišnji muškarac, dok je teške tjelesne povrede opasne po život zadobila 37-godišnjakinja – saopšteno je iz tužilaštva.