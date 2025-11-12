Logo
Fudbaler poginuo zbog krave

Izvor:

Telegraf

12.11.2025

14:17

Komentari:

0
Fudbalska lopta
Foto: Tanjug/AP

Mladi brazilski fudbaler poginuo je nakon što je na motociklu udario u kravu dok se vraćao kući sa rođendanske proslave, a njegova tetka i ujak sada se terete za ubistvo iz nehata.

Do nesreće je došlo u ranim jutarnjim satima 20. oktobra na putu BR343 u opštini Altos, u saveznoj državi Piauí, oko 3:30. Kako je saopštila lokalna policija, 20-godišnji Entoni Ilano, član U20 tima "Piaui Esporte Clube", sudario se sa jednom od pet krava koje su prelazile put. Snimci sigurnosnih kamera pokazuju kako je mladi fudbaler prilikom udara bio bačen na zemlju.

Марија Шерифовић-12112025

Scena

Emotivni govor Marije Šerifović na očevoj sahrani rasplakao prisutne: ''Živiš uz mene..''

Istraga je utvrdila da su tetka i ujak nastradalog mladića vlasnici životinja, koje su prethodno pobjegle iz ograđenog prostora. Šef policije opštine Altos, Andre Moreno, rekao je da je nesreća mogla biti spriječena da su životinje bile propisno obezbijeđene.

„Krave su ponovo pobjegle na dan tragedije, pa je jasno da nepažnja vlasnika može biti uzrok nesreće“, naveo je Moreno.

Policija je dodala da mladić nije nosio kacigu i da nije imao vozačku dozvolu, dok je šef policije apelovao na vlasnike životinja da budu pažljiviji, a motocikliste da poštuju sigurnosne propise.

Istraga je u toku, a tužilaštvo trenutno razmatra policijski izveštaj prije nego što odluči da li će formalno podići optužnicu. Imena tetke i ujaka nisu objavljena.

Полиција ФБиХ

Hronika

Svatovi u Posušju "driftali" u koloni pa zaradili kazne

"Piaui Esporte Clube", čiji je tim dvaput igrao u brazilskom prvenstvu Serije A, uputio je saučešće porodici i naveo da klub prolazi kroz trenutak duboke tuge“, piše Telegraf.

Komentari (0)
