Ronaldo: Svjetsko prvenstvo u fudbalu 2026. je moje posljednje

Petostruki osvajač Zlatne lopte, portugalski napadač Kristijano Ronaldo, objavio je da će Svjetsko prvenstvo u fudbalu 2026. biti njegovo posljednje.

Svjetsko prvenstvo u fudbalu 2026. trebalo bi da se održi od 11. juna do 19. jula u Kanadi, Meksiku i SAD. Ovo će biti prvo Svjetsko prvenstvo na kojem će učestvovati 48 nacionalnih timova i prvo koje će biti domaćin u tri zemlje.

"Definitivno da, jer ću imati 41 godinu", rekao je Ronaldo za Si-En-En kada su ga pitali da li će taj turnir biti posljednji u njegovoj karijeri.

Osvrćući se na svoju karijeru, Ronaldo je rekao da je ponosan na svoja dostignuća i da želi da uživa u preostalom vremenu u sportu.

"U igri sam posljednjih 25 godina. Uradio sam sve. Imam mnogo rekorda u različitim klubovima, a takođe i u nacionalnim timovima. Zaista sam ponosan, zato hajde da uživamo u trenutku", rekao je Ronaldo.

Ronaldo je petostruki osvajač Zlatne lopte, petostruki osvajač Lige šampiona, evropski šampion sa Portugalijom. Prije nego što se pridružio saudijskom klubu "Al-Nasr", Ronaldo je igrao za portugalski "Sporting", engleski "Mančester Junajted", španski "Real Madrid" i italijanski "Juventus".