Logo
Large banner

Ronaldo: Svjetsko prvenstvo u fudbalu 2026. je moje posljednje

Izvor:

SRNA

11.11.2025

17:05

Komentari:

0
Роналдо: Свјетско првенство у фудбалу 2026. је моје посљедње
Foto: Tanjug

Petostruki osvajač Zlatne lopte, portugalski napadač Kristijano Ronaldo, objavio je da će Svjetsko prvenstvo u fudbalu 2026. biti njegovo posljednje.

Svjetsko prvenstvo u fudbalu 2026. trebalo bi da se održi od 11. juna do 19. jula u Kanadi, Meksiku i SAD. Ovo će biti prvo Svjetsko prvenstvo na kojem će učestvovati 48 nacionalnih timova i prvo koje će biti domaćin u tri zemlje.

"Definitivno da, jer ću imati 41 godinu", rekao je Ronaldo za Si-En-En kada su ga pitali da li će taj turnir biti posljednji u njegovoj karijeri.

ronaldo

Fudbal

Ronaldo najavio da uskoro završava karijeru

Osvrćući se na svoju karijeru, Ronaldo je rekao da je ponosan na svoja dostignuća i da želi da uživa u preostalom vremenu u sportu.

"U igri sam posljednjih 25 godina. Uradio sam sve. Imam mnogo rekorda u različitim klubovima, a takođe i u nacionalnim timovima. Zaista sam ponosan, zato hajde da uživamo u trenutku", rekao je Ronaldo.

Ronaldo je petostruki osvajač Zlatne lopte, petostruki osvajač Lige šampiona, evropski šampion sa Portugalijom. Prije nego što se pridružio saudijskom klubu "Al-Nasr", Ronaldo je igrao za portugalski "Sporting", engleski "Mančester Junajted", španski "Real Madrid" i italijanski "Juventus".

Podijeli:

Tagovi:

Kristijano Ronaldo

svjetsko prvenstvo u fudbalu

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Роналда питали да ли је Меси бољи од њега - одговор (не)очекиван

Fudbal

Ronalda pitali da li je Mesi bolji od njega - odgovor (ne)očekivan

1 sedm

0
Роналдов син иде очевим стопама, постигао гол за Португал

Fudbal

Ronaldov sin ide očevim stopama, postigao gol za Portugal

1 sedm

0
Новак Ђоковић, српски тенисер на Мастерсу у Шангају

Tenis

Đoković i Ronaldo piju kafu na balkonu hotela: Portugalac mu je velika inspiracija

3 sedm

0
Прије 6 година тренирао с Роналдом, пензионисао се с 25 година, а сад ради на грађевини

Fudbal

Prije 6 godina trenirao s Ronaldom, penzionisao se s 25 godina, a sad radi na građevini

3 sedm

0

Više iz rubrike

Највећи клубови у региону на другом "SB Academy Cup 2025"

Fudbal

Najveći klubovi u regionu na drugom "SB Academy Cup 2025"

43 min

0
Fudbalska lopta

Fudbal

Mladog brazilskog fudbalera slučajno ubio njegov brat

3 h

0
Младен Жижовић

Fudbal

Borac zove navijače, sav prihod ide porodici Žižović

4 h

0
Огласила се Звезда: Владан Милојевић остаје без чак 19 играча

Fudbal

Oglasila se Zvezda: Vladan Milojević ostaje bez čak 19 igrača

20 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

42

U sudaru kod Lukavca povrijeđene 3 osobe

17

36

Ukrajinac Serhij K. prekinuo štrajk glađu

17

27

Za VIP sto na koncertu Aleksandre Prijović treba raditi mjesec dana

17

14

EU osniva novu obavještajnu jedinicu

17

06

Penzioner prijavio hakera, pa se ispostavilo da je "haker" bio on

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner