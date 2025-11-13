U porastu broj oboljelih od dijabetesa u Republici Srpskoj

U porastu je broj oboljelih od dijabetesa u Republici Srpskoj, što pokazuju i podaci iz prošle godine, kada je prijavljeno 986 novootkrivenih slučajeva, a 14. novembra, na Svjetski dan oboljelih od dijabetesa, želi se skrenuti pažnja da oboljeli ne mogu bez savremenih tehnologija kontrolisati šećer.

Godinu ranije, tj. 2023, evidentirano je 700 novih slučajeva oboljelih.

Iz Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske navode da je od 986 novih slučajeva dijabetesa melitusa, njih 88 tip 1, a 898 tip 2.

"Od ukupnog broja prijavljenih novooboljelih, 509 su osobe muškog, a 477 su osobe ženskog pola", kazali su iz Instituta.

Jelena Škrbić Radić, predsjednica Udruženja osoba oboljelih od dijabetesa "DiabetN1", za "Nezavisne" potvrđuje da je broj oboljelih od dijabetesa tipa 1 u porastu, no, ističe i da je sve više oboljelih od dijabetesa tipa 2 kod d‌jece (riječ je o gojaznoj d‌jeci).

Svijet Okončana najduža obustava rada Vlade SAD-a u istoriji

"Želimo skrenuti pažnju da oboljeli ne mogu bez savremenih tehnologija kontrolisati svoj šećer, jer su dijabetes tip 1 i tip 2 dosta različiti. Dijabetes tip 1 je autoimuno oboljenje, te na njegovu prevenciju ne možemo uticati, ali na prevenciju dijabetesa tip 2 možemo, jer on nastaje zbog nezdravog načina života", ističe ona.

Povodom ovog dana, Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske (FZO RS) je pripremio vodič kroz prava oboljelih od dijabetesa.

"Cilj je da osiguranici koji boluju od ove bolesti i njihove porodice na jednom mjestu dobiju sve potrebne informacije o pravima koje Fond zdravstvenog osiguranja finansira. Informisani pacijent donosi bolje odluke za svoje zdravlje, te je namjera Fonda da osiguranici kroz formu najčešćih pitanja i preciznih odgovora dođu do svih potrebnih informacija, ali i o načinu ostvarivanja prava, kao i kome mogu da se obrate za pomoć u slučaju dodatnih pojašnjenja", rečeno je iz FZO RS.

Vodič, pojašnjavaju, sadrži sve podatke o pravima oboljelih, a posebno su naglašene novine kojima je Fond dodatno unaprijedio kvalitet života oboljelih od dijabetesa. "Konkretno, FZO RS je od ove godine počeo da finansira skrining na dijabetes tip 2 u domovima zdravlja, a sve u cilju jačanja prevencije na primarnom nivou. Kreirani su upitnici sa pitanjima na osnovu kojih ljekari procjenjuju stepen rizika za dobijanje dijabetesa tip 2 te na osnovu toga osigurano lice upućuju na dalju laboratorijsku dijagnostiku", saopšteno je iz Fonda.

Fond je za narednu godinu predvidio i budžet za prevenciju u iznosu od oko četiri miliona KM, kako bi podstakli domove zdravlja da u većoj mjeri obavljaju preventivne preglede.

Tog dana i Od‌jeljenje za endokrinologiju UKC RS iUdruženje endokrinologa i dijabetologa RS, u saradnji sa studentima Medicinskog fakulteta u Banjaluci, organizuje besplatno mjerenje nivoa šećera u krvi i mjerenje krvnog pritiska, i to u centralnom holu UKC RS, u petak od 10 do 12 časova.

"Cilj manifestacije je da se kroz zajedničke aktivnosti zdravstvenih radnika, pacijenata i institucija ukaže na značaj prevencije, ranog otkrivanja i savremene terapije dijabetesa", navode iz UKC RS.

Zainteresovanim građanima biće omogućeno i mjerenje antropometrijskih parametara, te edukacije, a podijeliće i besplatne aparate za samokontrolu šećera.

Škrbić Radićeva dodaje da ove godine Svjetski dan oboljelih od dijabetesa obilježavaju temom 'Nismo sami', a u petak će zgrada Gradske uprave Banjaluka svijetliti plavom bojom, koja je simbol osoba oboljelih od dijabetesa.

"Tada će se naši članovi okupiti ispred zgrade, napraviti zajedničku fotografiju i podijeliti građanima letke edukativnog karaktera. U subotu, 15. novembra, aktivnosti počinju u 14 časova u Domu omladine, kada će se održati mini-tehnološki sajam 'Tehnologija u dijabetesu', a gd‌je će biti izložena ortopedska pomagala, najnoviji senzori, inzulinske pumpe itd.", kazala je Škrbić Radićeva.

Nakon toga, u 16 časova, počinje panel "Pitaj doktora", na kojem će biti najbolji stručnjaci iz oblasti dijabetesa, a gd‌je će im pacijenti, njihovi roditelji i drugi građani moći postavljati pitanja. Slijedi panel "Nisi sam", na kojem će učestovati pacijenti sa dijabetesom tipa 1, a pričaće o svojim problemima, s čim se suočavaju itd.

"Od 20 časova se održava predstava 'Reputacija', koja govori o vršnjačkom nasilju, a gostuje Pozorište mladih iz Novog Sada", kazala je ona.

Narednog dana, odnosno u ned‌jelju, kod teniskog centra održaće se trka "Za život sa manje boli", na kojoj će učestvovati veliki broj oboljelih od dijabetesa.

(Nezavisne)