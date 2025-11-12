Šta je rakovički klan sa kojim se povezuje Nebojša Stojković Stojke

Nebojša Stojković Stojke lansirao se ovih dana u vrh interesovanja u regionu nakon tvrdnji da je on bivši suprug Katarine Kaće Stojković i njenog djeteta.

Rakovički klan, odnosno njihove rane aktivnosti, zabilježila je beogradska policija i o svemu sačinila izvještaj 6. septembra 1994. godine.

Već u tadašnjem izvještaju se spomenuo Nebojša Stojković Stojke.

"Radnici Sekretarijata unutrašnjih poslova u Beogradu tragaju za Miroslavom Sekulićem Sekulom (32) iz Železnika, Nebojšom Stojkovićem Stojketom (26) iz Beograda, i njihovim saradnicima Z. Š. (36) i Z. Đ. (30), dok su uhapšeni K. L. (23) iz Beograda i Z. Ć. (32) iz Čačka. Svi se sumnjiče da su izvršili više krivičnih djela otmice i iznude. Takođe se traga za još desetak, za sada neidentifikovanih osoba koje su, uz upotrebu oružja i fizičke sile, pomagale u izvršavanju ovih krivičnih djela", pisalo je tada u izvještaju.

Kako se sumnjalo Sekulić i Stojković su, sa više saučesnika, 25. avgusta 1994. godine oteli Ivana Stojanovića sa suprugom i njihovim prijateljem, svi iz Niša, i uz prijetnju oružjem i primjenu fizičke sile, natjerali ga da im preda svoj automobil "Folksvagen Korado" i 420 dinara kako bi ih pustili na slobodu.

Nekoliko dana ranije, Stojanović je, navodno, preko zajedničkog prijatelja upoznao Sekulića i sa njim dogovorio prodaju svog automobila i kupovinu "Mercedesa kabrio", uz doplatu od 37.000 njemačkih maraka. Kada je Sekulić javio da je sve u redu i da je vozilo nabavljeno, Stojanović je sa suprugom i prijateljem krenuo da preuzme auto.

Došli su u Železnik, u stan Miroslava Sekulića, s tim što je Stojanović sam ušao u kuću, gdje su ga dočekala tri nepoznata muškarca. Kada se Sekulić pojavio, odmah je počeo da tuče Stojanovića, govoreći mu da mu je žena u podrumu i da će je silovati. U međuvremenu je došlo još pet-šest nepoznatih osoba, pisali su mediji u Srbiji i nastavili:

"Zatim su otišli u podrum, gdje su zaista bili njegova supruga i prijatelj. Rekli su mu da će njih dvoje ostati u Beogradu kao garancija dok oni odu u Niš po automobil i novac. Z. Š. i Sekulić su sa Stojanovićem krenuli u Niš. Poslije izvjesnog vremena, stigao je i Stojković sa automobilom kojim su Stojanović, njegova supruga i prijatelj došli u Beograd. Stojanoviću je rečeno da mu je supruga smještena u motelu Rubin u Kruševcu. Potom, uz prijetnju pištoljem, Z. Š. je sa još nekoliko nepoznatih osoba natjerao Stojanovića da pozove šlep-službu, na čije vozilo su natovarili njegov automobil i odvezli ga".

Kako piše portal "24sedam", pored ovog krivičnog djela, Sekulić i Stojković su tačno dva dana kasnije izveli sličnu otmicu.

Tako je bilo na početku rada klana iz Rakovice, iako je većina živjela u Železniku. Poslije Sekulićevog ubistva, upravljanje grupom, tvrdili su mediji, preuzeo je Stojke.

"Sekula" likvidiran u Železniku

Miroslav Sekulić, poznat kao "Sekula" bio je jedan od osnivača "rakovičkog klana", likvidiran je 10. novembra 2001. godine. Tog kobnog dana, oko 22:30 časova, čekao je na semaforu za skretanje ka Železniku, i tada je na njega, iz pokretnog vozila - crnog džipa s zatamnjenim staklima ispaljeno više projektila iz "kalašnjikova".

Sekula je preminuo na licu mjesta. Tokom pucnjave, njegova supruga je teško ranjena (prostrelne rane vrata i ruku), dok je njihov sedmogodišnji sin, koji se takođe nalazio u vozilu, prošao bez povreda.