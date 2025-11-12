Karan posjetio Centar za porodicu "Kuća radosti"

Izvor:
Ministar za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje Republike Srpske Siniša Karan posjetio je danas u Kotor Varošu Centar za porodicu "Kuća radosti" za djecu sa poteškoćama u razvoju i jezičko-govornim smetnjama.
''Ovo je kuća ljubavi i vjere u kojoj se pobjeđuju sve teškoće. Centar svakodnevno pruža podršku porodicama, vraća osmijeh djeci i snagu onima kojima je najpotrebnija'', rekao je Karan.
On je kazao da ga je posebno oduševila srdačnost ljudi koji ovdje rade i koji bez velikih riječi čine čuda.
''Posebno me oduševila srdačnost ljudi koji ovdje rade i koji bez velikih riječi čine čuda. Ljubav prema bližnjima i vjeru u tradicionalne, porodične vrijednosti moramo njegovati svakog dana'', napisao je Karan na Iksu.
