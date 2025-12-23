Logo
Ozvaničen početak izgradnje kružnog toka kod "Audi centra"

23.12.2025

12:26

Озваничен почетак изградње кружног тока код "Ауди центра"
Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić, ministar saobraćaja i veza Zoran Stevanović i direktor "Puteva Srpske" Miroslav Janković ozvaničili su danas početak izgradnje kružnog toka kod "Audi centra" u banjalučkom naselju Borik, koji bi trebalo da ubrza i poveća bezbjednost u saobraćaju u tom dijelu grada.

Zvaničnom početku izgradnje kružnog toka prisustvovao je i ministar finansija i trezora u Savjetu ministara Srđan Amidžić, predstavnici Grada, kao i brojni Banjalučani.

Izgradnja kružnog toka u Banjaluci

Ministarstvo saobraćaja i veza prethodno je preduzelo neophodne aktivnosti i otklonilo tehničke i administrativne prepreke koje su usporavale realizaciju projekta izgradnje ovog kružnog toka, koji će okvirno koštati 2,48 miliona KM.

Kružni tok

Banjaluka

