Ozvaničen početak izgradnje kružnog toka kod "Audi centra"

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić, ministar saobraćaja i veza Zoran Stevanović i direktor "Puteva Srpske" Miroslav Janković ozvaničili su danas početak izgradnje kružnog toka kod "Audi centra" u banjalučkom naselju Borik, koji bi trebalo da ubrza i poveća bezbjednost u saobraćaju u tom dijelu grada.
Zvaničnom početku izgradnje kružnog toka prisustvovao je i ministar finansija i trezora u Savjetu ministara Srđan Amidžić, predstavnici Grada, kao i brojni Banjalučani.
Ministarstvo saobraćaja i veza prethodno je preduzelo neophodne aktivnosti i otklonilo tehničke i administrativne prepreke koje su usporavale realizaciju projekta izgradnje ovog kružnog toka, koji će okvirno koštati 2,48 miliona KM.
Projekat, čiju izgradnju će finansirati "Putevi Republike Srpske", bio je u zastoju zbog usaglašavanja određenih tehničkih rješenja.
