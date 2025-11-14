Bojović pušten uz kauciju: Ilegalno boravio u Americi 10 godina, radio kao policajac

Policajac iz Hanover Parka Radule Bojović, koga su prošlog mjeseca uhapsili agenti američke Službe za imigraciju i carinu (ICE), pušten je uz kauciju dok čeka ishod svog imigracionog slučaja, a prema riječima njegovog advokata aktivno se radi na rješavanju njegovog slučaja.

Radule Bojović (25) uhapšen je 15. oktobra pod optužbom da je u SAD boravio više od decenije nakon isteka turističke vize. Međutim, zvaničnici Hanover Parka tvrde da je imao važeće savezne dozvole za rad.

Republika Srpska Dan Specijalne brigade policije MUP-a Srpske

U ponedjeljak je portparol ICE-a potvrdio da je Bojović pušten iz pritvora 31. oktobra, dva dana nakon što mu je imigracioni sudija odobrio kauciju od 2.500 dolara. Njegov slučaj je i dalje u toku.

Američko Ministarstvo za unutrašnju bezbjednost (DHS) navelo je da je Bojović, porijeklom iz Crne Gore, boravio u SAD na turističkoj vizi koja je istekla 31. marta 2015. godine.

DHS je takođe kritikovao opštinu Hanover Park zbog toga što je zaposlila Bojovića kao policajca, tvrdeći da mu nije bilo dozvoljeno da posjeduje vatreno oružje.

Ipak, lokalni zvaničnici ističu da je zaposlen u januaru „u potpunosti u skladu sa saveznim i državnim zakonima“.

„Prije nego što je Bojović primljen u službu, opština je potvrdila da ima zakonsku dozvolu savezne vlade da radi u Sjedinjenim Državama. Prilikom zapošljavanja dostavio je karticu o radnoj dozvoli (Work Authorization Card) koju izdaje američka Služba za državljanstvo i imigraciju (USCIS). Kartica je bila važeća i nedavno obnovljena“, navela je policija Hanover Parka u saopštenju povodom njegovog hapšenja.

Društvo Sveti Vrači iscjeljuju tijelo i dušu: Ove običaje danas treba ispoštovati

Policija je dodala da je Bojović prošao bezbjednosne provjere FBI-ja i Državne policije Ilinoisa, te da je dokument američkog Biroa za alkohol, duvan, vatreno oružje i eksplozive (ATF) od 5. januara 2024. potvrdio da njegov imigracioni status dozvoljava nošenje oružja tokom službe.

„Suština je da su sve informacije koje smo dobili od savezne vlade pokazivale da je Bojović zakonski ovlašten da radi u SAD kao policajac. Jasno je da, bez te dozvole, opština ga ne bi zaposlila. Takođe, opština nikada nije dobila obavještenje od bilo koje federalne ili državne agencije da mu je status radne dozvole ukinut“, dodaje se u saopštenju.

Bojović je trenutno suspendovan i nalazi se na administrativnom odsustvu dok traje imigracioni postupak protiv njega. Policija je saopštila da će, ukoliko mu bude dozvoljen ostanak u SAD i zadrži pravo na rad, biti vraćen na dužnost.

Društvo Visoke cijene peleta i nestašica već na početku sezone

Nakon puštanja iz pritvora Bojović je i dalje na administrativnom odsustvu.