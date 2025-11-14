Logo
Дан Специјалне бригаде полиције МУП-а Српске

14.11.2025

07:09

Дан Специјалне бригаде полиције МУП-а Српске
Фото: АТВ

У Бијељини ће бити обиљежен Дан Специјалне бригаде полиције Министарства унутрашњих послова Републике Српске.

На Тргу краља Петра Првог Карађорђевића предвиђено је представљање полицијских возила и опреме, као и постројавање јединица.

Свети врачи Козма и Дамјан

Друштво

Свети Врачи исцјељују тијело и душу: Ове обичаје данас треба испоштовати

Поводом Дана бригаде, у Бијељини ће бити приказан документарни филм "Командант Сара - најмлађи генерал полиције Српске", аутора Љубише Милутиновића.

Горан Сарић био је некадашњи командант Специјалне бригаде полиције, која је одликована бројним признањима - орденом Његоша првог реда, медаљом Петра Мркоњића и орденом Немањића.

MUP Srpske

