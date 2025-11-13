Додик: Избори су референдум против Шмита, а за Синишу Карана

Извор:
СРНА
13.11.2025
21:04
Предсједник СНСД-а Милорад Додик истакао је вечерас у Фочи да су предстојећи наметнути предсједнички избори у Републици Српској референдум против Кристијана Шмита, а за Синишу Карана.
Додик је позвао становнике да гласају за кандидата СНСД-а за предсједника Српске Синишу Карана, чиме ће гласати за континуитет политике коју води актуелна власт.
-Шмит је хтио да уништи Републику Српску. Ово је референдум против Шмита, а за Карана и политику коју сам водио и наставићу да водим у Српској - рекао је Додик, уочи централне трибине у Фочи.
Каран је истакао да не постоји воља изнад воље народа, те да је ово прилика да народ потврди своју вољу од прије три године.
- Једино народ одлучује о својој судбини и нико други. Ово је у исто вријеме и борба против окупатора по ко зна који пут, свих оних који су хтјели да униште вољу српског народа - додао је Каран.
Предсједник Општинског одбора СНСД-а Милан Вукадиновић захвалио је суграђанима који су у великом број дошли на вечерашњу трибини и истакао да је сигуран да ће Каран остварити убједљиву побједу у Фочи и бити нови предсједник Српске
