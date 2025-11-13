Logo
Large banner

Додик: Избори су референдум против Шмита, а за Синишу Карана

Извор:

СРНА

13.11.2025

21:04

Коментари:

0
Додик: Избори су референдум против Шмита, а за Синишу Карана
Фото: Srna

Предсједник СНСД-а Милорад Додик истакао је вечерас у Фочи да су предстојећи наметнути предсједнички избори у Републици Српској референдум против Кристијана Шмита, а за Синишу Карана.

Додик је позвао становнике да гласају за кандидата СНСД-а за предсједника Српске Синишу Карана, чиме ће гласати за континуитет политике коју води актуелна власт.

-Шмит је хтио да уништи Републику Српску. Ово је референдум против Шмита, а за Карана и политику коју сам водио и наставићу да водим у Српској - рекао је Додик, уочи централне трибине у Фочи.

Каран је истакао да не постоји воља изнад воље народа, те да је ово прилика да народ потврди своју вољу од прије три године.

- Једино народ одлучује о својој судбини и нико други. Ово је у исто вријеме и борба против окупатора по ко зна који пут, свих оних који су хтјели да униште вољу српског народа - додао је Каран.

Предсједник Општинског одбора СНСД-а Милан Вукадиновић захвалио је суграђанима који су у великом број дошли на вечерашњу трибини и истакао да је сигуран да ће Каран остварити убједљиву побједу у Фочи и бити нови предсједник Српске

Подијели:

Тагови:

Пријевремени избори 2025

СНСД

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Цвијановић: Гласањем за Карана трасира се пут стабилности и развоја Српске

Република Српска

Цвијановић: Гласањем за Карана трасира се пут стабилности и развоја Српске

2 ч

0
Додик: Избором Синише Карана загарантован сигуран и стабилан живот

Република Српска

Додик: Избором Синише Карана загарантован сигуран и стабилан живот

2 ч

2
Минић: Јавни дуг Српске 31 одсто БДП-а, скоро дупло нижи од европског стандарда

Република Српска

Минић: Јавни дуг Српске 31 одсто БДП-а, скоро дупло нижи од европског стандарда

2 ч

0
До приватизације Електропривреде неће доћи, али хоће до преиспитивања начина пословања

Република Српска

До приватизације Електропривреде неће доћи, али хоће до преиспитивања начина пословања

3 ч

2
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

09

"Људи код нас не воле да уче": Тривић објаснио "од кога нема" радника

22

02

Одлука је пала: Џин не може без алкохола

21

56

Ове улице сутра остају без струје

21

47

Пехови се само нижу, фудбалер Србије доживио тешку повреду

21

41

"Године су често проблем": Која су најтраженија занимања у Српској?

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner