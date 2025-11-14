Logo
Danas kreće isplata građanima Srpske

14.11.2025

07:01

Данас креће исплата грађанима Српске
Ministarstvo finansija Republike Srpske danas će isplatiti 51 milion KM korisnicima boračko-invalidske zaštite i socijalnih davanja.

Isplata obuhvata i porodice iz kategorije "četiri plus", koje su pravo na mjesečnu naknadu stekle na osnovu Zakona o podršci nezaposlenom roditelju četvoro i više djece.

Дом народа

BiH

Hitna sjednica Doma naroda PS BiH

Biće isplaćena i sredstva opštinama i gradovima po osnovu oktobarske naknade za tuđu njegu i pomoć.

Ministarstvo finansija RS

