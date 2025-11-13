Logo
Bolja igra, ali opet poraz: Srbija ostala bez SP

Izvor:

ATV

13.11.2025

22:43

Foto: Tanjug

Fudbalska reprezentacija Srbije poražena je od reprezentacije Engleske na Vembliju rezultatom 2:0.

Na klupi "Orlova" debitovao je novi selektor Veljko Paunović, koji je naslijedio Dragana Stojkovića Piksija.

Iako je igra bila zanato bolja nije se moglo protiv favorizovane Engleske.

Orlovima na ruku nije išao ni rezultat sa utakmice Anodra- Albanija, gdje je nakon što su gosti slavili, Srbija ostala bez šansi da se plasira na Mundijal.

Strijelicu za Englesku bili su Saka i Eze.

