Minić: Skandalozno što novi granični prelaz u Gradišci neće biti otvoren u planiranom roku

04.12.2025

19:28

Komentari:

0
Foto: ATV

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić istakao je da je skandalozno što novi granični prelaz u Gradišci, zbog birokratskih "smicalica", neće biti otvoren u planiranom roku.

- Takve stvari nanose štetu kompletnom društvu, pa onda ne treba da nas čude slučajevi kada na biračko mjesto ne izađe niko - napisao je Minić na društvenoj mreži Iks.

Нови гранични прелаз-Градишка

Gradovi i opštine

UIO: Uslovi za otvaranje novog Graničnog prelaza Gradiška nisu ispunjeni

Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje BiH nije usvojio izmjene i dopune Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji u ovoj upravi, pa uslovi za otvaranje novog graničnog prelaza Gradiška Novi most - Gornji Varoš nisu ispunjeni, saopšteno je iz UIO.

Protiv usvajanja bio član Upravnog odbora koga imenuje Vlada Federacije BiH Zijad Krnjić, koji je tražio da se ta tačka razmatra na narednoj sjednici.

Savo Minić

Granični prelaz Gradiška

