Minić: Skandalozno što novi granični prelaz u Gradišci neće biti otvoren u planiranom roku

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić istakao je da je skandalozno što novi granični prelaz u Gradišci, zbog birokratskih "smicalica", neće biti otvoren u planiranom roku.
- Takve stvari nanose štetu kompletnom društvu, pa onda ne treba da nas čude slučajevi kada na biračko mjesto ne izađe niko - napisao je Minić na društvenoj mreži Iks.
UIO: Uslovi za otvaranje novog Graničnog prelaza Gradiška nisu ispunjeni
Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje BiH nije usvojio izmjene i dopune Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji u ovoj upravi, pa uslovi za otvaranje novog graničnog prelaza Gradiška Novi most - Gornji Varoš nisu ispunjeni, saopšteno je iz UIO.
Protiv usvajanja bio član Upravnog odbora koga imenuje Vlada Federacije BiH Zijad Krnjić, koji je tražio da se ta tačka razmatra na narednoj sjednici.
Skandalozno je što novi granični prelaz u Gradišci, zbog birokratskih "smicalica", neće biti otvoren u planiranom roku.— Savo Minić (@minic_savo) December 4, 2025
Takve stvari nanose štetu kompletnom društvu, pa onda ne treba da nas čude slučajevi kada na biračko mjesto ne izađe niko.https://t.co/CEc8b6NecK
