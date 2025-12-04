Dodik: Narativ opozicije pokazuje koliko su spremni da lažu i manipulišu

Organizacioni sekretar SNSD-a Igor Dodik istakao je da su na kontrolom brojanju glasova za prijevremene izbore za predsjednika Republike Srpske na više od 15 biračkih mjesta nepravilnosti utvrđene na dva biračka mjesta sa ukupno 80 glasova razlike.

"Na ostalih 13 biračkih mjesta i gotovo 5.000 glasova nema nepravilnosti i odstupanja", napisao je Dodik na mreži Iks i zaključio:

"Narativ opozicije i sa ovim pokušajem pokazuje koliko su spremni da slažu i manipulišu".