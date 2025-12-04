Dodik: Narativ opozicije pokazuje koliko su spremni da lažu i manipulišu

Izvor:
ATV
04.12.2025
17:08
Organizacioni sekretar SNSD-a Igor Dodik istakao je da su na kontrolom brojanju glasova za prijevremene izbore za predsjednika Republike Srpske na više od 15 biračkih mjesta nepravilnosti utvrđene na dva biračka mjesta sa ukupno 80 glasova razlike.
"Na ostalih 13 biračkih mjesta i gotovo 5.000 glasova nema nepravilnosti i odstupanja", napisao je Dodik na mreži Iks i zaključio:
"Narativ opozicije i sa ovim pokušajem pokazuje koliko su spremni da slažu i manipulišu".
Na kontrolnom brojanju preko 15 birackih mjesta, utvrdjene su nepravilnosti na 2 bm sa ukupno 80 glasova razlike.. Na ostalih 13 birackih (skoro 5 hiljada) nema nepravilnosti i odstupanja..narativ opozicije i sa ovim pokusajem pokazuje koliko su spremni da slazu i manipulisu.— Igor Dodik (@dodik_igor) December 4, 2025
