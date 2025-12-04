Logo
Minimalna odstupanja na ponovljenom brojanju: Neuspjeli pokušaji opozicije

Izvor:

ATV

04.12.2025

17:04

Na ponovljenom kontrolnom brojanju glasačkih listića u Doboju na, do sada, prebrojanih 4.260 od ukupno 6.194 glasa, utvrđena su minimalna odstupanja na prethodne rezultate, saznaje ATV.

Na pomenutom uzorku, saznajemo, utvrđena je razlika od svega 150 glasova.

Kako saznajemo, na biračkom mjestu 012 bilo je oko 50 glasova razlike u odnosu na prethodno utvrđene rezultate.

Manje odstupanje, od oko 30 glasova zabilježeno je još na jednom biračkom mjestu.

hitna pomoc srbija1

Scena

Miloš Obrenović doživio moždani udar

Na većini ostalih biračkih mjesta, na kojima se ponavlja brojanje, kao što su Bare 1, Čajre, 016A, 23A, 054, 014 i druga, nije bilo odstupanja, tako da su rezultati sa prvobitnog brojanja potvrđeni.

Prema saznanjima ATV, utvrđeno je da je do ovih minimalnih odstupanja došlo zbog pogrešnog upisa glasova.

Podsjećamo, CIK BiH je juče naložila Glavnom centru za brojanje da izvrši ponovno kontrolno brojanje glasačkih listića na 23 redovna biračka mjesta u Doboju i utvrdi rezultate izbora, da utvrdi broj nevažećih i neiskorištenih glasačkih listića i da utvrdi broj potpisa u izvodu iz Centralnog biračkog spiska.

