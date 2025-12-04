Tukao, pozivao na ubistvo: Za šta je sve hapšen Zmaj od Šipova

Ilija Grahovac poznati kao Zmaj od Šipova, inače bivši rijaliti učesnik,uhapšen je ponovo nakon što je nedavno hapšen u Mrkonjić Gradu.

Kako su prenijeli mediji, on je zaustavljen tokom redovne kontrole u Šipovu kada je navodno odbio da da dokumenta, nakon čega je, pobjegao sa mjesta događaja.

Region ''Oprali'' novac iz lažnog kripto programa: Žrtve oštetili za pola miliona evra

Ipak, u nedavnom hapšenju, bivši rijaliti učesnik je čak napao mještanina grada i nanio mu povrede. Policijskoj stanici Mrkonjić Grad, oštećeno lice juče je prijavilo da ga je u mjestu Štrbina, kod Mrkonjić Grada, I. G. iz Šipova napao prvo verbalno, a zatim i fizički nanijevši mu tom prilikom povrede.

Takođe, I. G. mu je oštetio automobil i oduzeo mobilni telefon – naveli su iz policije.

Više puta hapšen

Ipak, to nisu svi prestupi ovog kontroverznog rijaliti učesnika.

On je bio uhapšen u septembru prošle godine zbog sumnje da je pretukao komšinicu u Šipovu, a prije godinu dana osuđen je i zbog krivičnog djela ugrožavanje sigurnosti.

Republika Srpska Dodik: Narativ opozicije pokazuje koliko su spremni da lažu i manipulišu

Njemu je tada određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega je saslušan u nadležnom tužilaštvu. Njegov advokat Dušan Tomić potvrdio je za "Kurir" da je tada došlo do hapšenja i objasnio “da je neosnovano lišen slobode.”

Osnovni sud u Mrkonjić Gradu u oktobru prošle godine osudio je Iliju Grahovca na novčanu kaznu u vrijednosti od 2.000 KM, jer je u oktobru 2022. godine preko društvenih mreža pozivao ljude na likvidaciju tadašnjeg predsjednika Partije Demokratskog Progresa Branislava Borenovića.

Na suđenju okrivljeni Grahovac priznao je krivicu, uputio riječi izvinjenja i pokajao se za krivično djelo koje je počinio.

Inače, Grahovac je hapšen i u avgustu 2019. godine kada je nanio povrede svom komšiji S. S. koga je, prema optužnici, udario čekićem u glavu nakon što mu je nožem ubo kravu.

On je tada bio u jednomjesečnom pritvoru, a kada je napustio ćeliju pravo je otišao u jedan rijaliti gdje je prepričavao svoje zatvorske dane.

Republika Srpska Minimalna odstupanja na ponovljenom brojanju: Neuspjeli pokušaji opozicije

"Neće više Zmaj biti glup i laprdati! Pokušali su me ubiti, ubiti moju stoku. Sudija koji me zatvorio odgovaraće pred Bogom što mi je medved napao stoku. Do smrti ću tražiti da sud osudi medvjeda koji mi je pobio nejaku telad", rekao je u svom stilu pred malim ekranima Zmaj.

Jedva sastavlja kraj s krajem

Ilija Grahovac bio je hapšen i 2017, 2018. ali i 2015. godine zbog nelegalnog oružja, ali je tih optužbi oslobođen.

Kako se ranije pisalo, Zmaj od Šipova nakon rijaliti karijere jedva sastavlja kraj s krajem.

Svijet Muškarac sa kojim je Ana Volš navodno bila u vezi svjedočio na suđenju Brajanu: Otkrio sve o njihovom odnosu

"Zmaj je baš u nezavidnoj finansijskoj situaciji. Zbog svog načina života on je ostao bez dinara. U pomoć mu priskaču ljudi i komšije iz njegovog sela, koji mu daju hranu i odeću. Uvek mu daju poneku svoju staru krpicu i komad garderobe kako bi imao šta da obuče, sad dolazi i zima. Ilija često spava i pod vedrim nebom. Baš je tužno u kakvo je stanje došao, a nekad je bio jedan od najbogatijih ljudi u selu. A da ne govorim o tome koliko je novca zaradio tokom godina u rijalitijima, sve je spiskao", ispričao je izvor za "Kurir" svojevremeno, pa dodao:

"Povremeno čuva i stoku, nadniči za sitan novac. Ali to mu nije dovoljno ni za osnovne potrebe. Da se oni nisu sažalili na njega, to bi bilo strašno. Za njega bi možda bilo najbolje da ponovo uđe u neki rijaliti, ali on više nije zainteresovan za to. Odlučio je da se definitivno povuče iz javnog života".