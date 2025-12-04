Miloš Obrenović doživio moždani udar

Miloš Obrenović, bubnjar u prvoj fazi rada grupe "U škripcu", doživeo je moždani udar.

Muzičar i nekadašnji roker svoj radni vijek proveo je u drugoj sferi umjetnosti, kao inspicijent u Narodnom pozorištu, objavio je ovu informaciju na svom Fejsbuk profilu.

"Sad sam dobro. Do skorog javljanja", poručio je Obrenović.

Njemu su podršku u komentarima dali prijatelji i kolege, koji su mu poželjeli brzi oporavak.

Inače, grupa U škripcu osnovana je 1980. godine, a Obrenović joj se priključio na samom početku osnivanja i svirao sa njima do sredina osamdesetih kada su se desile personalne promjene.

Takođe, muzičar je svirao i 2006. godine na koncertu "Delča a i U škripcu" u beogradskom Domu omladine, sa kog je objavljen i živi album, prenosi "Telegraf".