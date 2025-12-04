Džordžina objavila fotografije sa porodičnog putovanja, pratioci oduševljeni

Džordžina Rodrigez, vjerenica Kristijana Ronalda , ponovo je obradovala svojih skoro 72 miliona pratilaca na Instagramu. Podjelila je seriju fotografija sa luksuznog porodičnog odmora u kojem uživa sa fudbalskom zvijezdom i njihovom djecom.

Porodica uživa u odmoru

Džordžina (31) je posebno privukla pažnju fotografijom na kojoj je u crvenom bikiniju na plaži, pozirajući u skoku. Takođe je objavila brojne fotografije njihove djece kako uživaju u igrama i vodenim aktivnostima, dok je njen partner Ronaldo „uhvaćen“ u teretani, još jednom dokazavši da za njega nema odmora.

Serija fotografija uključuje nekoliko selfija i scena sa luksuznog odmora. Uz objavu je napisala dirljivu poruku: „Živim život, sanjam snove i vječno sam zahvalna Bogu, čija me ljubav vodi, održava i inspiriše.“

Ljudi su oduševljeni

Njene fotografije su izazvale lavinu reakcija na mreži, a pratioci su izrazili svoje oduševljenje u komentarima. „Kristijano je srećan čovek“, napisao je jedan obožavalac. „Porodica iz snova“, dodao je drugi. „O Bože, ona je prava boginja“, bio je samo jedan komentar, dok je drugi korisnik rekao: „Porodica je uvijek najvažnija stvar, poljupci za Đija.“