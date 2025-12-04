Logo
Large banner

Džordžina objavila fotografije sa porodičnog putovanja, pratioci oduševljeni

Izvor:

Indeks

04.12.2025

14:52

Komentari:

0
Џорџина објавила фотографије са породичног путовања, пратиоци одушевљени
Foto: Tanjug

Džordžina Rodrigez, vjerenica Kristijana Ronalda , ponovo je obradovala svojih skoro 72 miliona pratilaca na Instagramu. Podjelila je seriju fotografija sa luksuznog porodičnog odmora u kojem uživa sa fudbalskom zvijezdom i njihovom djecom.

Porodica uživa u odmoru

Džordžina (31) je posebno privukla pažnju fotografijom na kojoj je u crvenom bikiniju na plaži, pozirajući u skoku. Takođe je objavila brojne fotografije njihove djece kako uživaju u igrama i vodenim aktivnostima, dok je njen partner Ronaldo „uhvaćen“ u teretani, još jednom dokazavši da za njega nema odmora.

Serija fotografija uključuje nekoliko selfija i scena sa luksuznog odmora. Uz objavu je napisala dirljivu poruku: „Živim život, sanjam snove i vječno sam zahvalna Bogu, čija me ljubav vodi, održava i inspiriše.“

Ljudi su oduševljeni

Njene fotografije su izazvale lavinu reakcija na mreži, a pratioci su izrazili svoje oduševljenje u komentarima. „Kristijano je srećan čovek“, napisao je jedan obožavalac. „Porodica iz snova“, dodao je drugi. „O Bože, ona je prava boginja“, bio je samo jedan komentar, dok je drugi korisnik rekao: „Porodica je uvijek najvažnija stvar, poljupci za Đija.“

Podijeli:

Tagovi:

Georgina Rodriguez

Kristijano Ronaldo

slike

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Путин допутовао у Индију

Svijet

Putin doputovao u Indiju

2 h

0
Цвијановић: Немамо намјеру да излазимо у сусрет било каквим захтјевима супротним интересима Српске

Republika Srpska

Cvijanović: Nemamo namjeru da izlazimo u susret bilo kakvim zahtjevima suprotnim interesima Srpske

2 h

1
Захарова: Зеленски не бира кога ће жртвовати да остане на власти

Svijet

Zaharova: Zelenski ne bira koga će žrtvovati da ostane na vlasti

2 h

0
Договорено: Ево колика ће бити основица за борачки додатак

Društvo

Dogovoreno: Evo kolika će biti osnovica za borački dodatak

2 h

0

Više iz rubrike

Џејсон Стејтам се враћа у новом акционом трилеру

Scena

Džejson Stejtam se vraća u novom akcionom trileru

2 h

0
Пјевачица Тејлор Свифт

Scena

Ona je 2025. bila najslušaniji izvođač: Evo ko se još nalazi na top listi Spotifaja

4 h

0
Снима се филм о Лепој Лукић! Познато кога је ангажовала да ради сценарио

Scena

Snima se film o Lepoj Lukić! Poznato koga je angažovala da radi scenario

4 h

0
Канје Вест оптужио Ким да је лажирала пљачку у Паризу за гледаност своје ријалити емисије

Scena

Kanje Vest optužio Kim da je lažirala pljačku u Parizu za gledanost svoje rijaliti emisije

4 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

42

Kupio burek pa alarmirao inspekciju zbog opasnosti koju je našao u njemu

16

34

Sijarto: Brisel nije uspio da stabilizuje Balkan

16

27

Miloš Obrenović doživio moždani udar

16

25

Bivši gradonačelnici Kočana odbacili krivicu za požar u diskoteci u kojem su stradale 63 osobe

16

23

Za koji iznos će biti povećane plate u obrazovanju i kulturi

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner