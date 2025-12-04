Kanje Vest optužio Kim da je lažirala pljačku u Parizu za gledanost svoje rijaliti emisije

Američka rijaliti zvijezda Kim Kardašijan ponovo se suočila sa traumom koja joj se dogodila 2016. godine, otkrivajući u najnovijoj epizodi rijaliti serije ''Kardašijani“ da ju je njen tadašnji muž, Kanje Vest, optužio da je izmislila cijeli incident.

Tokom emisije, Kim je opisala trenutke kada je osjetila nevjericu od nekoga ko joj je blizak.

''Moj bivši muž je rekao: 'Lažirala si pljačku za TV emisiju', pred svima. Bio je to ubod u srce“, rekla je kroz suze.

Dodala je: ''Pomisao da ti neko ne bi vjerovao - neko toliko blizak tebi, ko bi trebalo da te poznaje i zna koliko je to uticalo na tvoj život - zaista me je uznemirilo. Ti ne znaš ko sam ja.“

Pljačka se dogodila u oktobru 2016. godine, dok su Kim i Kanje bili u braku. Iako reper nije bio prisutan u Parizu, vijest ga je zatekla tokom nastupa u Njujorku, što je dovelo do naglog prekida koncerta zbog, kako je objasnio publici, ''porodične hitne situacije“. Odmah nakon što se Kim vratila u Sjedinjene Države, Kanje je požurio da joj pruži podršku.

Tokom pljačke, Kim je bila vezana i opljačkana uz prijetnju pištoljem, a lopovi su odnijeli nakit vrijedan više od 10 miliona dolara.

Skoro deset godina kasnije, Kardašijan je dobila priliku da se suoči sa svojim napadačima na suđenju.

''Konačno sam mogla da odem na suđenje, da se suočim sa ovim ljudima i da čujem njihova svjedočenja i izvinjenja. Željela sam da kažem, gledajte, ljudi, bilo je stvarno. Srećna sam što je gotovo“, dodala je kroz suze.

Podsjetimo se da je sud u Parizu osudio većinu optuženih za pljačku Kim Kardašijan. Osam osoba je proglašeno krivim za krađu nakita vrijednog nekoliko miliona dolara, dok su dvije osobe oslobođene. Jedan od optuženih je potpuno oslobođen, dok je drugi osuđen zbog upotrebe oružja, što nije direktno povezano sa napadom na Kardašijan, prenosi Kliks.