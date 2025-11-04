Kim Kardašijan krivi ChatGPT za pad na pravosudnom ispitu

Američka rijaliti zvijezda i preduzetnica Kim Kardašijan (45) otkrila je da je koristila ChatGPT dok je učila za pravosudni ispit i tvrdi da ju je popularni alat vještačke inteligencije više ometao nego što joj je pomogao.

Kim je govorila o svom iskustvu sa vještačkom inteligencijom u intervjuu za seriju ''Detektor laži“ časopisa Vanity Fair, gde ju je koleginica glumica Tejana Tejlor ispitivala o raznim aspektima njenog života, od ljubavnih savjeta do njenog odnosa sa tehnologijom.

Na pitanje da li koristi ChatGPT za životne savjete, ljubavne savjete ili ga možda vidi kao ''prijatelja“, Kardašijan je u početku negativno odgovorila. Međutim, priznala je da ga koristi za pravne savjete dok se priprema za ispit.

Nauka i tehnologija NASA hitno reagovala zbog izjava Kim Kardašijan

''Kad god mi je potreban odgovor na pravno pitanje, slikam pitanje i ubacim ga u ChatGPT. Ali me često dovodi do pogrešnog odgovora, zbog čega stalno padam na testovima. Onda se iznerviram i počnem da vičem na njega“, rekla je Kim uz smijeh.

Scena Kim Kardašijan u suzama otkriva da je neko iz njene okoline naručio da je ubiju

Tejlor se našalila, pitajući da li to znači da su ona i ChatGPT zapravo bili prijatelji i rivalke u isto vrijeme.

''Da, tačno“, potvrdila je Kim. ''A onda je rekao: 'To te jednostavno uči da vjeruješ svojim instinktima — sve vrijeme si znala odgovor'“, rekla je.

Prema pisanju časopisa Vanity Fair, poligrafski ispitivač je potvrdio da Kardašijan nije lagala kada je rekla da je koristila ChatGPT, prenosi Kliks.