Održan okrugli sto sigurnosti djece u digitalnom okruženju - "Siguran klik"

Okrugli sto "Sigurnost djece u digitalnom okruženju – Siguran klik" održan je danas u Banjaluci. Predstavljeni su rezultati sprovedenog istraživanja koje je imalo za cilj da prikaže koliko su to danas roditelji i djeca upoznati sa pravilima u korištenju digitalnih tehnologija i rizika koje oni sa sobom nose. Istraživanjem je bilo obuhvaćeno oko 2.000 učenika.

"Podaci do kojih smo došli ukazuju da djeca već sa osam godina posjeduju sopstvene digitalne uređaje što ih stavlja u veći rizik izloženosti nasilju. Djeca navode da provode sedam do osam sati a roditelji smatraju da je to manje", kaže Gorana Rajić, ombudsman za djecu Republike Srpske.

Prijetnje i negativni komentari samo su neki od primjera digitalnog nasilja kojima je svako treće dijete bilo izloženo na društvenim mrežama donosi istraživanje. „Plavi telefon“ je kao dio istraživanja analizirao pozive zbog kojih su se djeca javljala na ovu liniju što je pokazalo da su se proteklih godina sve više djece javljala na savjetodavnu liniju upravo zbog digitalnog nasilja.

"Jedan podatak govori da prije Kovid-a pozive nismo imali poslije taj broj je povećan što govori o tome da djeca u jednom trenutku nisu prepoznavala značaj toga šta je digitalno nasilje nisu prepoznavali to da postoji plavi telefon da mogu da se obrate tako da je naš utisak da broj djece koji ima potrebu da se obrati mnogo veći“

Internet nije više sredstvo zabave u analizama je predočeno da izlaganje društvenim mrežama utiče na mentalno zdravlje djeca poručeno je danas sa Okruglog stola. Problem predstavlja i to što djeca nalaze alternativne načine da i pored zabrana nalaze načine da budu dio digitalnog svijeta.

"Djeca jako dobro pronalaze način da izbjegnu određena roditeljska ograničenja tako da većina njih roditelji se iznenade zašto djeca toliko koriste uređaje odgovor je u tome da telefon drže ispod jastuka i kad roditelji misle da spavaju oni su na telefonu što dovodi do pada koncentracije nervoze znači prosto digitalni uređaji direktno utiču na psiho-fizičke simptome djece“, kaže Rajić.

Na okruglom stolu bilo je riječi o tome da li se djeci mogu u potpunosti zabraniti društvene mreže. Ombudsman je stava da ako se ovoj problematici ne bude sistematski pristupilo, neće dati željeni efekat jer su i ranije postojale starosne granice ali se nisu poštovale.