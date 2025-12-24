Minić: Božić proslaviti u zdravlju i dobrom raspoloženju

24.12.2025
13:42
Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić poželio je svim rimokatolicima i ostalim hrišćanima u BiH koji Božić praznuju po gregorijanskom kalendaru da praznik proslave u zdravlju i dobrom raspoloženju.
Minić je božićnu čestitku uputio i vrhbosanskom nadbiskupu Tomi Vukšiću, biskupima, sveštenstvu i redovništvu.
"Neka Vam veliki praznik Hristovog rođenja donese mir i ljubav i bude putokaz ka životu ispunjenom vjerom u humanost i solidarnost. Božićni praznici su prilika da se podsjetimo na važnost njegovanja povjerenja među ljudima, vjerske i kulturne saradnje u interesu svih građana", naveo je Minić u čestitki.
On je Božić čestitao u svoje i ime Vlade Republike Srpske.
"Čestit Božić i Nova godina", dodao je Minić.
Vjernici koji vrijeme računaju po gregorijanskom kalendaru sutra će proslaviti Božić, najradosniji hrišćanski praznik.
