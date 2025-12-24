Logo
Large banner

Minić: Božić proslaviti u zdravlju i dobrom raspoloženju

24.12.2025

13:42

Komentari:

0
Саво Минић
Foto: ATV

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić poželio je svim rimokatolicima i ostalim hrišćanima u BiH koji Božić praznuju po gregorijanskom kalendaru da praznik proslave u zdravlju i dobrom raspoloženju.

Minić je božićnu čestitku uputio i vrhbosanskom nadbiskupu Tomi Vukšiću, biskupima, sveštenstvu i redovništvu.

"Neka Vam veliki praznik Hristovog rođenja donese mir i ljubav i bude putokaz ka životu ispunjenom vjerom u humanost i solidarnost. Božićni praznici su prilika da se podsjetimo na važnost njegovanja povjerenja među ljudima, vjerske i kulturne saradnje u interesu svih građana", naveo je Minić u čestitki.

tramp 3

Svijet

Tramp optužen za navodno silovanje: Ministarstvo odmah sve objasnilo

On je Božić čestitao u svoje i ime Vlade Republike Srpske.

"Čestit Božić i Nova godina", dodao je Minić.

Vjernici koji vrijeme računaju po gregorijanskom kalendaru sutra će proslaviti Božić, najradosniji hrišćanski praznik.

Podijeli:

Tagovi:

Savo Minić

Katolički Božić

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Минић присуствовао сједници Предсједништва Организације старјешина ВРС

Društvo

Minić prisustvovao sjednici Predsjedništva Organizacije starješina VRS

6 h

0
Марија, донирала косу

Društvo

Mala Marija ošišala kosu i donirala oboljeloj d‌jeci

7 h

0
Погледајте какво нас вријеме очекује за викенд

Društvo

Pogledajte kakvo nas vrijeme očekuje za vikend

7 h

0
Српска богатија за 22 мала становника

Društvo

Srpska bogatija za 22 mala stanovnika

9 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

20

Slučaj nestale Danke Ilić: Više javno tužilaštvo saopštilo nove informacije

17

14

Volja građana i Jovica Radulović

17

10

Avdalović: Izbore ponavljaju na mjestu gdje je sve uredno, a pobjedu odnio Karan

17

08

Pronaći adekvatna rješenja za pouzdano snabdijevanje strujom

16

52

Direktor javnog preduzeća osumnjičen za zloupotrebu službenog položaja

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner