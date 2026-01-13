Najzgodnije žene rađaju se u ovih šest horoskopskih znakova

Pitanje ko su najzgodnije žene po horoskopu nije pokušaj da se ljepota mjeri objektivno, nego više igra sa stereotipima koje vežemo uz znakove.

Tu se ne govori samo o crtama lica ili tijelu, nego i o energiji, stavu, načinu na koji neko uđe u prostoriju i ostavi utisak.

Horoskop tu dođe kao okvir za opis različitih tipova privlačnosti - one tihe, one dominantne, one misteriozne ili one koju primijetiš prije nego išta kaže.

1. Vaga

Žene rođene u znaku Vage često nose reputaciju prirodno lijepih. Tu nije riječ samo o fizičkim crtama, nego o ukusu, mjeri i ukupnom utisku.

Vaga zna kako se obući, kako se kretati i kako se predstaviti, a da ništa ne d‌jeluje napadno.

Njezina je privlačnost profinjena i elegantna, i mnogima jednostavno sjedne - rijetko će neko reći da mu je Vaga neprivlačna, čak i kada nije njegov tip.

2. Lav

Lavice se ne trude biti najzgodnije, ali vrlo često upravo tako ispada. Njihova ljepota dolazi iz samopouzdanja, držanja i osjećaja da znaju svoju vrijednost.

Imaju energiju glavnog lika: osmijeh koji puni prostor, kosu koju pamtiš i stav koji ne traži dopuštenje.

Kod Lavice je često manje važno kako izgleda, a puno važnije kako se nosi - i baš je to čini jako privlačnom.

3. Škorpija

Škorpija rijetko prolazi kao klasična ljepotica, ali gotovo uvijek kao - neodoljiva. Njena privlačnost je u pogledu, tišini, misteriji i osjećaju da iza svega postoji dubina.

To je ljepota koja se ne otkriva odmah, nego s vremenom postaje sve jača. Škorpije su sinonim za intenzitet, a taj intenzitet mnogima je nemoguće ignorisati.

4. Bik

Žene u znaku Bika često imaju mekšu ljepotu: tople crte, ugodan glas i smirujuću prisutnost. Njihova privlačnost nije agresivna, nego fizička i senzualna, skoro opipljiva.

Bik zna uživati u svom tijelu i u stvarima koje ga naglašavaju, a ta povezanost sa sobom d‌jeluje vrlo zavodljivo. To je tip ljepote koji se veže uz dodir, blizinu i osjećaj sigurnosti.

5. Ovan

Ovan možda nema uvijek savršene proporcije, ali ima iskru. Njihova privlačnost dolazi iz energije, direktnosti i hrabrosti.

Žene Ovnovi često d‌jeluju sportski, živo i pomalo buntovno, s pogledom koji poručuje da se ne boje ničega. To je ljepota akcije, brzine i stava - i mnogima je baš ta nefiltrirana energija najprivlačnija.

6. Vodolija

Vodolije su često one za koje ljudi kažu da su zgodne, ali ne znaju tačno objasniti zašto.

Njihova privlačnost leži u drugačijem: u neobičnim crtama, neočekivanom stilu ili distanci koja d‌jeluje intrigantno.

To nije ljepota koja se svima sviđa, ali kada se nekome svidi - teško je zaboravi. Vodolija ima onu cool energiju koju pamtite, prenosi Indeks.