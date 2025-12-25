Logo
Large banner

Lopov ukrao BMW u kojem je bilo troje d‌jece

Izvor:

Agencije

25.12.2025

07:03

Komentari:

0
Лопов украо BMW у којем је било троје д‌јеце
Foto: Unsplash

Nizozemska porodica koja se spremala za put u Austriju pretrnula je od straha kada je lopov ukrao njihov BMW u kojem je bilo troje d‌jece.

Otac je spakovao automobil za put u Alpe sa porodicom i samo se na kratko vratio u kuću, kada je iznenada čuo kako njegov BMW uz tutnjavu kreće.

Za volanom - lopov, a na zadnjem sjedištu - njegovo troje dece!

Sve se dogodilo u Bredi u Nizozemskoj u subotu u jutarnjim satima.

S. K. (33) je oko 5.15 provjerio krovni kofer u kojem su bile skije, detaljno je provjerio da li su njegova d‌jeca, stara 4, 6 i 10 godina vezana na zadnjem sjedištu, a potom je sa suprugom kratko ušao da vidi da li su sve uzeli i da zaključa vrata. U sljedećem trenutku nastao je haos!

Полиција Аустрија

Svijet

Državljanin BiH izazvao težak udes, šestoro povrijeđenih

Dok su okretali ključ u bravi čuli su snažan zvuk motora njihovog automobila. Par sekundi kasnije BMW je nestao.

Kako su pokazali snimci njihove nadzorne kamere, muškarac sa rancem sjeo je za volan i dao gas.

"Svijet ti se sruši pod nogama. Dovoljno je strašno kada ti ukradu automobil. Ali kada su ti troje d‌jece na zadnjem sjedištu…", rekao je S. K. za lokalne medije, prenosi Telegraf.

On i njegova supruga su potrčali, ali su brzo shvatili da peške nemaju nikakve šanse.

"Zato smo seli u drugi automobil i krenuli u potjeru za BMW-om", rekao je S. K.

Lopov izbacio d‌jecu iz automobila

Nakon oko 700 metara, lopov je, prema navodima, zaustavio vozilo, izašao i bukvalno izbacio d‌jecu iz automobila.

"Bacio je moju kćerku ispred mog automobila kako bi blokirao put", tvrdi S. K.

Dok se njegova prestravljena supruga brinula o deci, muškarac je sam velikom brzinom krenuo za ukradenim vozilom, ali ga je nakon nekoliko kilometara izgubio iz vida. Nekoliko sati kasnije, policija je uspela da locira BMW u Belgiji i savlada lopova – 36-godišnjaka poznatog policiji, bez stalnog prebivališta.

rotacija policija rs mup rs

Hronika

Automobil sletio u provaliju: U njemu bila cijela porodica

U međuvremenu su S. K. i njegova porodica stigli u Austriju. Otac kaže da su mališani dobro, ali da je sve ostavilo traga na njima.

"D‌jeci se čini da im to više nije tako strašno, ali ih to i dalje zaokuplja", ističe S. K.

Podijeli:

Tagovi:

krađa auta

Austrija

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Држављанин БиХ изазвао тежак удес, шесторо повријеђених

Svijet

Državljanin BiH izazvao težak udes, šestoro povrijeđenih

2 h

0
Марија Шерифовић

Scena

Marija Šerifović otvorila dušu: "Svakoj samohranoj majci treba da se dodijeli pehar"

10 h

0
horoskop astrologija

Zanimljivosti

Do kraja nedjelje stiže finansijski pakao za 3 znaka: Ko će biti neprijatno iznenađen?

10 h

0
Горан Селак министар правде Републике Српске

Republika Srpska

Selak: Odbrana izborne volje – Republika Srpska ne prihvata nametanje

10 h

1

Više iz rubrike

Држављанин БиХ изазвао тежак удес, шесторо повријеђених

Svijet

Državljanin BiH izazvao težak udes, šestoro povrijeđenih

2 h

0
Dmitrij Peskov

Svijet

Peskov: Pregovori treba da se vode iza zatvorenih vrata

11 h

0
Дјечак (13) хтио да заштити мајку од њеног партнера, па избоден насмрт

Svijet

Dječak (13) htio da zaštiti majku od njenog partnera, pa izboden nasmrt

11 h

0
Зграда балкони

Svijet

Stanare zgrozio prizor na balkonu: Komšija suši meso preko okačenih šipki

12 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

09

33

Njemački izvoz na ivici ponora

09

30

Ivanović: Na sceni podjela biračkog tijela i poništvanje izborne volje građana

09

25

Uhapšen Banjalučanin kod kog je pronađena droga

09

21

Tramp telefonom razgovarao sa djecom širom SAD povodom Badnjeg dana

09

11

Novi trend u šminkanju je osvojio mnoge: Bez teških podloga za puder

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner