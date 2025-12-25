Nizozemska porodica koja se spremala za put u Austriju pretrnula je od straha kada je lopov ukrao njihov BMW u kojem je bilo troje d‌jece.

Otac je spakovao automobil za put u Alpe sa porodicom i samo se na kratko vratio u kuću, kada je iznenada čuo kako njegov BMW uz tutnjavu kreće.

Za volanom - lopov, a na zadnjem sjedištu - njegovo troje dece!

Sve se dogodilo u Bredi u Nizozemskoj u subotu u jutarnjim satima.

S. K. (33) je oko 5.15 provjerio krovni kofer u kojem su bile skije, detaljno je provjerio da li su njegova d‌jeca, stara 4, 6 i 10 godina vezana na zadnjem sjedištu, a potom je sa suprugom kratko ušao da vidi da li su sve uzeli i da zaključa vrata. U sljedećem trenutku nastao je haos!

Dok su okretali ključ u bravi čuli su snažan zvuk motora njihovog automobila. Par sekundi kasnije BMW je nestao.

Kako su pokazali snimci njihove nadzorne kamere, muškarac sa rancem sjeo je za volan i dao gas.

"Svijet ti se sruši pod nogama. Dovoljno je strašno kada ti ukradu automobil. Ali kada su ti troje d‌jece na zadnjem sjedištu…", rekao je S. K. za lokalne medije, prenosi Telegraf.

On i njegova supruga su potrčali, ali su brzo shvatili da peške nemaju nikakve šanse.

"Zato smo seli u drugi automobil i krenuli u potjeru za BMW-om", rekao je S. K.

Lopov izbacio d‌jecu iz automobila

Nakon oko 700 metara, lopov je, prema navodima, zaustavio vozilo, izašao i bukvalno izbacio d‌jecu iz automobila.

"Bacio je moju kćerku ispred mog automobila kako bi blokirao put", tvrdi S. K.

Dok se njegova prestravljena supruga brinula o deci, muškarac je sam velikom brzinom krenuo za ukradenim vozilom, ali ga je nakon nekoliko kilometara izgubio iz vida. Nekoliko sati kasnije, policija je uspela da locira BMW u Belgiji i savlada lopova – 36-godišnjaka poznatog policiji, bez stalnog prebivališta.

U međuvremenu su S. K. i njegova porodica stigli u Austriju. Otac kaže da su mališani dobro, ali da je sve ostavilo traga na njima.

"D‌jeci se čini da im to više nije tako strašno, ali ih to i dalje zaokuplja", ističe S. K.