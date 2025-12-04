Ona je 2025. bila najslušaniji izvođač: Evo ko se još nalazi na top listi Spotifaja

Tejlor Svift, zvijezda turneje "Eras" i megapoznata pjevačica bila je na vrhu top-lista striming giganta 2023. i 2024. godine, a ova 35-godišnja superzvijezda je i najstrimovanija ženska izvođačica na svijetu na platformi Spotifaj ove godine.

Dakle, Tejlor Svift je zauzela drugo mjesto, a na listi su se našli i Arijana Grande, Kendrik Lamar, Drejk i drugi. Međutim, nijedno od njih nije bilo prvo možete li pogoditi ko je? On je veliki svjetski umjetnik kojem predstoji ogroman događaj za nekoliko mjeseci.

🚨Taylor Swift was the #1 most streamed female artist on Spotify in 2025. (2nd overall) #SpotifyWrapped pic.twitter.com/xL3OGxqg9I — The Taylor Swift Updates (@theTSupdates) December 3, 2025

Riječ je o latinoameričkoj zvijezdi Bedu Baniju, koji će biti glavni izvođač na poluvremenu Superbola 8. februara naredne godine u Kaliforniji.

Na trećem i četvrtom mjestu su The Vikend i Drejk, prenosi B92.

Novi rekord Tejlor Svift dolazi nakon što je njena pjesma “The Fate of Ophelia” postala najstrimovanija pjesma na Spotifaju širom svijeta 1. decembra.