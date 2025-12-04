Logo
Ona je 2025. bila najslušaniji izvođač: Evo ko se još nalazi na top listi Spotifaja

B92

04.12.2025

12:25

Пјевачица Тејлор Свифт
Foto: Tanjug

Tejlor Svift, zvijezda turneje "Eras" i megapoznata pjevačica bila je na vrhu top-lista striming giganta 2023. i 2024. godine, a ova 35-godišnja superzvijezda je i najstrimovanija ženska izvođačica na svijetu na platformi Spotifaj ove godine.

Dakle, Tejlor Svift je zauzela drugo mjesto, a na listi su se našli i Arijana Grande, Kendrik Lamar, Drejk i drugi. Međutim, nijedno od njih nije bilo prvo možete li pogoditi ko je? On je veliki svjetski umjetnik kojem predstoji ogroman događaj za nekoliko mjeseci.

Riječ je o latinoameričkoj zvijezdi Bedu Baniju, koji će biti glavni izvođač na poluvremenu Superbola 8. februara naredne godine u Kaliforniji.

Na trećem i četvrtom mjestu su The Vikend i Drejk, prenosi B92.

кардашијан ким

Scena

Kanje Vest optužio Kim da je lažirala pljačku u Parizu za gledanost svoje rijaliti emisije

Novi rekord Tejlor Svift dolazi nakon što je njena pjesma “The Fate of Ophelia” postala najstrimovanija pjesma na Spotifaju širom svijeta 1. decembra.

Tejlor Svift

Spotify

