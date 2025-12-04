Logo
Spektakl u Laktašima: Sjajna atmosfera na utakmici Igokea - Zenit

Ivan Dragičević

04.12.2025

19:11

1
Игокеа - Зенит
Foto: ATV

Utakmici Winline kupa u Laktašima, između Igokee i Zenita, prethodio je pravi spektakl kao uvod u meč, a zastave Rusije, Republike Srpske i Srbije vijorile su sa na tribinama dvorane koja je za ovaj meč ispunjena gotovo do posljednjeg mjesta.

Produkcija koja prati ovo takmičenje umnogome se razlikuje od onoga na što su navikli ljubitelji košarke na našim prostorima, a misija Winline kupa pored takmičarskog aspekta, jeste i zabava, nešto nalik NBA ligi.

Zenit ove godine ima sjajan tim, sa trenerom Aleksandrom Sekulićem na klupi, a Nenadom Dimitrijevićem na poziciji plejmejkera i ovo je najveći test za Igokeu do sada u sezoni.

KK Igokea

Laktaši

Zenit

