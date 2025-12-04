Logo
Large banner

Mari zasjenio Jokića, brojao do 52 i vodio Denver do pobjede nad Indijanom

Izvor:

RTS

04.12.2025

07:09

Komentari:

0
Кошаркаш Денвера Никола Јокић на мечу против Мајами хита полаже лопту
Foto: Tanjug/AP/David Zalubowski

Košarkaši Denver Nagetsa savladali su Indijana Pejserse rezultatom 135:120 i stigli do svoje 15. pobjede u sezoni. Utakmicu je obilježio Džamal Mari, koji je ubacio 52 poena i bio najzaslužniji za novi trijumf tima iz Kolorada.

Mari je iz igre šutirao nestvarnih 19/25, a pogodio je i deset od 11 trojki. Samo pet puta je bio na liniji slobodnih bacanja.

Denver je ponovo pokazao da mu ove godine više prijaju gostovanja, te je i odlazak na noge finalisti iz prethodne sezone iskoristio da dođe do rutinskog trijumfa.

Imali su Nagetsi pet poena prednosti poslije prve dionice, ali su u drugoj napravili pravu razliku, koja je bila dovoljna zaliha do kraja meča.

Dobili su drugi period sa 19 poena razlike i kasnije se nišu previše trudili, što je Indijana iskoristila da ublaži poraz.

Denver je vrhunski šutirao tokom čitavog meča, koji su završili sa čak 61 odsto uspješnosti van linije za tri poena. Zapravo su bolje šutirali za tri, nego za dva (59 odsto).

Nikola Jokić je susret završio sa 24 poena, osam skokova i 13 asistencija. Brus Braun je dodao 14 sa klupe, a Pejton Votson i Tim Hardavej Džunior su ubacili po 11 poena.

Indijanu je predvodio Paskal Sijakam sa 23 poena, a pratio ga je Endrju Nemhard sa 16 poena, dok je Benedikt Maturin postigao 15 poena.

Denver naredni meč igra protiv Atlante u noći između petka i subote.

NBA rezultati:

Klivlend - Potrland 110:122

Indijana - Denver 120:135

Orlando - San Antonio 112:114

Atlanta - LA Klipers 92:115

Njujork - Šarlot 119:104

Čikago - Bruklin 103:113

Hjuston - Sakramento 121:95

Milvoki - Detroit 113:109

Dalas - Majami 118:108

(rts)

Podijeli:

Tagovi:

Nikola Jokić

Denver Nagetsi

Košarka

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Ова три знака обогатиће се до 11. децембра

Zanimljivosti

Ova tri znaka obogatiće se do 11. decembra

1 h

0
Језива смрт у теретани: На мушкарца пала шипка током тренинга

Svijet

Jeziva smrt u teretani: Na muškarca pala šipka tokom treninga

1 h

0
Избоден полицајац, у току потрага за нападачем

Region

Izboden policajac, u toku potraga za napadačem

1 h

0
Од првог јануара уводе нова правила: Свидјеће се потрошачима

Svijet

Od prvog januara uvode nova pravila: Svidjeće se potrošačima

2 h

0

Više iz rubrike

Повриједио се још један кошаркаш Звезде: Огласили се црвено-бијели

Košarka

Povrijedio se još jedan košarkaš Zvezde: Oglasili se crveno-bijeli

17 h

0
Шокантан отказ у НБА: Легендарног плеја "послали кући"

Košarka

Šokantan otkaz u NBA: Legendarnog pleja "poslali kući"

22 h

0
Никола Јокић проглашен за МВП мјесеца Западне конференције

Košarka

Nikola Jokić proglašen za MVP mjeseca Zapadne konferencije

1 d

0
Жељко Обрадовић открио детаље око одласка из Партизана

Košarka

Željko Obradović otkrio detalje oko odlaska iz Partizana

1 d

1
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

08

52

Ana i Bastijan ne žele da se sretnu ni na suđenju, sve su prepustili advokatima

08

48

Ovi automobili gube najmanje vrijednost kao polovni

08

41

Počelo zaključavanje društvenih mreža za tinejdžere

08

35

Starica (95) proglašena mrtvom, a onda je ustala iz kovčega na dan sahrane

08

25

Vazduh izrazito nezdrav u ovih 5 gradova BiH

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner