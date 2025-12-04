Mari zasjenio Jokića, brojao do 52 i vodio Denver do pobjede nad Indijanom

Košarkaši Denver Nagetsa savladali su Indijana Pejserse rezultatom 135:120 i stigli do svoje 15. pobjede u sezoni. Utakmicu je obilježio Džamal Mari, koji je ubacio 52 poena i bio najzaslužniji za novi trijumf tima iz Kolorada.

Mari je iz igre šutirao nestvarnih 19/25, a pogodio je i deset od 11 trojki. Samo pet puta je bio na liniji slobodnih bacanja.

Denver je ponovo pokazao da mu ove godine više prijaju gostovanja, te je i odlazak na noge finalisti iz prethodne sezone iskoristio da dođe do rutinskog trijumfa.

Imali su Nagetsi pet poena prednosti poslije prve dionice, ali su u drugoj napravili pravu razliku, koja je bila dovoljna zaliha do kraja meča.

Dobili su drugi period sa 19 poena razlike i kasnije se nišu previše trudili, što je Indijana iskoristila da ublaži poraz.

HAVE YOURSELF A NIGHT, JAMAL MURRAY.



52 POINTS.

10–11 FROM DEEP.

19–25 FROM THE FLOOR.



Denver grabs the road win & moves to 15-6 on the season 🔥 pic.twitter.com/xW4uAp3tDy — NBA (@NBA) December 4, 2025

Denver je vrhunski šutirao tokom čitavog meča, koji su završili sa čak 61 odsto uspješnosti van linije za tri poena. Zapravo su bolje šutirali za tri, nego za dva (59 odsto).

Nikola Jokić je susret završio sa 24 poena, osam skokova i 13 asistencija. Brus Braun je dodao 14 sa klupe, a Pejton Votson i Tim Hardavej Džunior su ubacili po 11 poena.

Indijanu je predvodio Paskal Sijakam sa 23 poena, a pratio ga je Endrju Nemhard sa 16 poena, dok je Benedikt Maturin postigao 15 poena.

Denver naredni meč igra protiv Atlante u noći između petka i subote.

NBA rezultati:

Klivlend - Potrland 110:122

Indijana - Denver 120:135

Orlando - San Antonio 112:114

Atlanta - LA Klipers 92:115

Njujork - Šarlot 119:104

Čikago - Bruklin 103:113

Hjuston - Sakramento 121:95

Milvoki - Detroit 113:109

Dalas - Majami 118:108

(rts)