Povrijedio se još jedan košarkaš Zvezde: Oglasili se crveno-bijeli

Pred utakmicu sa Barselonom (petak, 20.00), crveno-bijeli su izdali saopštenje o zdravstvenom biltenu tima. Naveli su iz Crvene zvezde na zvaničnom sajtu da se od povrede oporavio Dejan Davidovac i da je počeo sa treninzima.

Pored njega, povreda je prošlost i za Ebuku Izundua, a on individualno trenira sa kondicionim trenerom.

"KK Crvena zvezda Meridianbet obavještava javnost da se Dejan Davidovac oporavio od povrede aduktora (primicač) i počeo sa timskim treninzima.

Ebuka Izundu se takođe oporavio od povrede skočnog zgloba, i počeo sa individualnim treninzima sa kondicionim trenerom", navodi se u saopštenju.

Što se tiče Uroša Plavšića, on je tokom utakmice sa Olimpijakosom zadobio povredu ramena, a njegov oporavak trajaće više nedjelja. Pored toga, poznat je status i Hasijela Rivera, dok je novi povrijeđeni igrač u srpskom timu Jago dos Santos.

Ekonomija Tržište kriptovaluta se oporavlja, bitkoin porastao za 4,64 odsto na 78.816 evra

"Uroš Plavišić je tokom utakmice sa Olimpijakosom zadobio nakon udarca povredu ramena. U procesu je oporavka koji će trajati više nedjelja.

Nakon kontrole odrađene 01.12 Hasiel Rivero je odložio je štake i nastavlja sa procesom oporavka.

Na treningu u srijedu bol u nozi osjetio je bek Jago Dos Santos, zbog čega je ranije napustio trening, a nakon pregleda i dijagnostike biće utvrđen stepen povrede i dalji koraci", saopštili su crveno-bijeli, piše Sportinjo.