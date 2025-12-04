Jeziva smrt u teretani: Na muškarca pala šipka tokom treninga

Pedesetpetogodišnji muškarac je preminuo nakon što ga je udarila šipka tokom treninga u teretani u Olindi u Brazilu.

Ronald Hose Salvador Montenegro je pogođen spravom u grudi. Zaposleni u teretani su ga spasili i odveli u jedinicu hitne pomoći Rio Dose (UPA), ali nije preživio.

Nesreću, koja se dogodila u ponedjeljak snimila je bezbjednosna kamera. Na snimcima se vidi Ronald kako izvodi vježbu benč presa sa slobodnim potiskom. Prema riječima stručnjaka, nepravilan hvat je mogao biti uzrok nesreće.

Oprema mu klizi iz ruku i pada na grudi. Nakon udara, on ustaje, ali pada na zemlju nekoliko sekundi kasnije.

Prema podacima policije, slučaj je registrovan u policijskoj stanici Rio Dose kao nesrećna smrt.

Rođak, koji je želio da ostane anoniman, rekao je za brazilske medije da je Ronald bio aktivan, zdrav i da je često vježbao. Prema riječima porodice, žrtva nije bila pod nadzorom stručnjaka dok je vježbao, piše g1 globo.

"Ovo je trening koji zahtjeva trenera na toj mašini. Na snimku možete vidjeti da je dobro, da čak i uradi seriju, zagreva ruke da je ponovi, a kada sjedne, ne može i šipka klizi. Ali da je imao nadzor... Ono što želimo je da teretane razmotre pitanje prevencije u vezi sa ovom opremom. I da lični treneri ne mogu samo da dozvole vježbaču da to radi bez brige, čak i ako zna kako da izvede pokret", rekao je.

Ronald, otac dvoje djece, bio je predsednik Kulturnog centra Palasio dos Bonecos Gigantes u Olindi i bio je strastveni zagovornik karnevala.

⚠️IMAGENS FORTES - Um homem de 55 anos morreu após ser atingido por uma barra durante um exercício numa academia em Olinda. Ronald José Salvador Montenegro foi atingido no tórax pelo equipamento.



— g1 (@g1) December 3, 2025

Rođak je takođe rekao da je porodica kontaktirala teretanu kako bi saznala kako je žrtva dobila medicinsku pomoć, ali da im je rečeno da samo izvještaj o obdukciji može razjasniti šta se dogodilo.

Porodica je takođe izjavila da u teretani nije bilo punkta za prvu pomoć.

"Nije bilo vatrogasaca, nije bilo medicinskog mjesta unutar teretane, ničega, potpuno nezaštićeno. Moraju nešto da urade, jer ljudi ne mogu ovako da umru. Vi ste u teretani i znate kako da trenirate, ali nemate nikakav nadzor", rekao je.

Iza Ronalda Montenegro ostalo je dvoje dece: Milena i Ronald Montenegra, od 26 i 18 godina. Kulturni centar Palacio dos Bonekos Gigantes u Olindi, gdje je on predavao, izrazio je žaljenje zbog njegove smrti.